Новый ГОСТ на растворимый кофе начнет действовать в России с ноября

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Росстандарт обновил ГОСТ на продаваемый в стране растворимый кофе – новые требования вступят в силу с ноября текущего года, выяснило РИА Новости, изучив содержание документа.

Предыдущий ГОСТ действовал с января 1994 года. В нем под растворимым кофе понималась порошкообразная субстанция. Теперь же это понятие распространили и на гранулированную и сублимированную форму кофе.

При этом, если раньше в порошкообразном кофе не должно было быть комочков, то теперь допускается наличие неплотно слежавшихся комочков, которые легко рассыпаются при слабом воздействии.

Растворимый кофе по-прежнему должен завариваться за 30 секунд в горячей воде и за 3 минуты в холодной. Однако появилось исключение - теперь допускается, что гранулированный вид напитка при наличии единичных спекшихся частей может растворяться за 2,5 минуты.

Помимо этого, расширен перечень продуктов, которые можно применять для изготовления растворимого кофе. В этот перечень включены продукты растительного происхождения и различные пищевые компоненты и ингредиенты. Ранее в стандарте уточнялось, какие именно продукты допускаются к использованию: от цикория до ржи.