05:34 22.02.2026
Новый ГОСТ на растворимый кофе начнет действовать в России с ноября
Новый ГОСТ на растворимый кофе начнет действовать в России с ноября

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Кофейные зерна. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Росстандарт обновил ГОСТ на продаваемый в стране растворимый кофе – новые требования вступят в силу с ноября текущего года, выяснило РИА Новости, изучив содержание документа.
Предыдущий ГОСТ действовал с января 1994 года. В нем под растворимым кофе понималась порошкообразная субстанция. Теперь же это понятие распространили и на гранулированную и сублимированную форму кофе.
Чашка кофе - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Аналитики дали позитивные прогнозы для ценителей кофе в России
1 февраля, 03:53
При этом, если раньше в порошкообразном кофе не должно было быть комочков, то теперь допускается наличие неплотно слежавшихся комочков, которые легко рассыпаются при слабом воздействии.
Растворимый кофе по-прежнему должен завариваться за 30 секунд в горячей воде и за 3 минуты в холодной. Однако появилось исключение - теперь допускается, что гранулированный вид напитка при наличии единичных спекшихся частей может растворяться за 2,5 минуты.
Помимо этого, расширен перечень продуктов, которые можно применять для изготовления растворимого кофе. В этот перечень включены продукты растительного происхождения и различные пищевые компоненты и ингредиенты. Ранее в стандарте уточнялось, какие именно продукты допускаются к использованию: от цикория до ржи.
Новый ГОСТ носит рекомендательный характер, как и большинство действующих в России ГОСТов. Они служат ориентиром для производителей. При этом ГОСТы могут быть и обязательными, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте.
Бутерброд с плавленым сыром - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Индекс кофе с бутербродом в России в 2025 году резко замедлил рост
28 января, 08:26
 
ОбществоРоссияФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
 
 
