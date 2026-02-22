Кличко замялся с ответом на вопрос о доверии Трампу

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко замялся с ответом на вопрос журналиста телеканала Мэр Киева Виталий Кличко замялся с ответом на вопрос журналиста телеканала Sky News , доверяет ли он президенту США Дональду Трампу.

"Я пытаюсь... ему доверять, но иногда... я не понимаю четко посылы президента Трампа по поводу мира на Украине", — сказал он после паузы примерно в 13 секунд.

После этого он добавил, что мирный договор не должен стать "соглашением о капитуляции".

Сам Трамп не раз подчеркивал, что хочет достичь дипломатического урегулирования между Москвой и Киевом. При этом он подчеркивал, что это оказалось сложнее, чем он думал.

Мирный процесс по Украине

Третий раунд переговоров по мирному урегулированию проходил 17 и 18 февраля в Женеве. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, они были тяжелыми, но деловыми. Он уже доложил об их итогах Владимиру Путину.

После завершения основной части переговоров помощник президента провел еще одну закрытую встречу. В Киеве утверждают, что на ней присутствовали секретарь СНБО Рустем Умеров и глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия.

Американскую группу возглавлял спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер , украинскую — руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*.

Швейцарию также приезжали британцы во главе с советником по безопасности премьера Кира Стармера Джонатаном Пауэллом. За происходящим собирались наблюдать представители Германии , Франции и Италии, однако, как во вторник рассказал источник РИА Новости, европейцев на мероприятие не пустили, они "просто сидели и ждали".

До этого в конце января переговорщики дважды обсуждали нерешенные вопросы американского мирного плана в Абу-Даби. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".

Как отметили в Кремле, в Вашингтоне признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.