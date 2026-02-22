Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили о ранней атаке клещей после снежной зимы - РИА Новости, 22.02.2026
06:16 22.02.2026
Россиян предупредили о ранней атаке клещей после снежной зимы
Россиян предупредили о ранней атаке клещей после снежной зимы - РИА Новости, 22.02.2026
Россиян предупредили о ранней атаке клещей после снежной зимы
Снежная зима в России помогла многим насекомым, в том числе клещам, успешно выжить под землей, а значит атаковать людей и животных они начнут раньше и сильнее,... РИА Новости, 22.02.2026
Россиян предупредили о ранней атаке клещей после снежной зимы

КАЛИНИНГРАД, 22 фев – РИА Новости. Снежная зима в России помогла многим насекомым, в том числе клещам, успешно выжить под землей, а значит атаковать людей и животных они начнут раньше и сильнее, рассказала РИА Новости врио директора Высшей школы живых систем БФУ имени Канта Евгения Калинина.
По словам ученого, большая "подушка" из снега защищает клещей от вымерзания даже во время сильных морозов. В Калининградской области они были аномальными для региона до - 26 градусов в январе, а там, где зимуют клещи, температура была гораздо выше.
Московский депздрав прокомментировал сообщения о "елочных" клещах
23 декабря 2025, 17:42
23 декабря 2025, 17:42
"Иксодовые клещи зимуют преимущественно в лесной подстилке. Это слой из опавших листьев, сухая трава, мох. Он выполнил функцию естественного утеплителя. И под снежным покровом, даже в сильные морозы, температура в постилке вообще не отпускается ниже нуля", - сказала Калинина.
Она отметила, что снег работает как термоизолирующее одеяло, защищая клещей от вымерзания в любой местности, не только в Калининградской области. Это их общая особенность зимовки в лесной подстилке. Если весна будет ранней - то и пик активности клещей начнется раньше. И их будет больше.
"Ожидается сохранение части популяции клещей, которые перезимовали уже на всех стадиях развития. Клещи просыпаются при температуре от плюс 1 градуса до плюс 5. А активными они становятся при плюс 10. Если снег сойдет, будет ранний прогрев, возможно, ранняя активизация клещей уже в апреле месяце. Обычно у нас пик активности наблюдается в конце мая - июне. Здесь он может сместиться на начало - середину мая", - добавила Калинина.
Собеседница агентства подчеркнула, что в Калининградской области и других регионах обрабатываются парки, скверы и другие места отдыха от клещей. Возможно, что в этом году обработка начнется чуть раньше. Но, и самим людям нужно быть внимательнее, как только сойдет снег и начнет появляться зеленый покров. Использовать репелленты для себя и своих животных.
"Риск укусов и передачи клещевого боррелиоза (болезнь Лайма) может быть достаточно высоким уже в первой половину весны", - заключила Калинина.
Врач рассказала, что делать при укусе клеща
12 марта 2025, 02:48
12 марта 2025, 02:48
 
