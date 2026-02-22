https://ria.ru/20260222/kitay-2076140748.html
Генконсул России рассказал, как в Китае относятся к советским мемориалам
Генконсул России рассказал, как в Китае относятся к советским мемориалам - РИА Новости, 22.02.2026
Генконсул России рассказал, как в Китае относятся к советским мемориалам
Китайские власти бережно относятся к советским военно-мемориальным объектам на территории КНР, заявил в интервью РИА Новости генконсул России в Харбине Сергей... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22
2026-02-22T23:10:00+03:00
2026-02-22T23:10:00+03:00
в мире
россия
китай
харбин
россия
китай
харбин
Генконсул России рассказал, как в Китае относятся к советским мемориалам
Линник: китайские власти бережно относятся к советским военным мемориалам
ПЕКИН, 22 фев – РИА Новости. Китайские власти бережно относятся к советским военно-мемориальным объектам на территории КНР, заявил в интервью РИА Новости генконсул России в Харбине Сергей Линник.
По словам дипломата, на территории консульского округа находятся 48 советских военно-мемориальных объектов, это больше половины от их общего числа во всем Китае
. Из них 39 расположены в провинции Хэйлунцзян
, 9 – в городском округе Хулун-Буир (Автономный район Внутренняя Монголия
).
Генконсул отметил, что регулярное посещение, осмотр состояния и организация в случае необходимости работ по ремонту и благоустройству – одно из важных и ответственных направлений повседневной деятельности дипмисии.
"Важно отметить, что такая работа ведется при поддержке и содействии китайских местных властей, которые традиционно бережно и внимательно относятся к советским военно-мемориальным объектам и к памяти о боевом братстве народов двух стран в борьбе с общим врагом во Второй мировой войне", - сказал Линник.
Дипломат добавил, что генконсульство в Харбине
занимается военно-мемориальной деятельностью совместно с представительством Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в КНР, которое действует при посольстве РФ
в Пекине
.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 23 февраля в 11.00 мск.