Генконсул России рассказал, как в Китае относятся к советским мемориалам - РИА Новости, 22.02.2026
23:10 22.02.2026
Генконсул России рассказал, как в Китае относятся к советским мемориалам
Генконсул России рассказал, как в Китае относятся к советским мемориалам - РИА Новости, 22.02.2026
Генконсул России рассказал, как в Китае относятся к советским мемориалам
Китайские власти бережно относятся к советским военно-мемориальным объектам на территории КНР, заявил в интервью РИА Новости генконсул России в Харбине Сергей... РИА Новости, 22.02.2026
в мире
россия
китай
харбин
россия
китай
харбин
в мире, россия, китай, харбин
В мире, Россия, Китай, Харбин
Генконсул России рассказал, как в Китае относятся к советским мемориалам

Линник: китайские власти бережно относятся к советским военным мемориалам

© Фото : предоставлено пресс-службой МО РФЦеремония перезахоронения останков советского военного советника капитана Ивана Бабашкина в парке Сишань города Гуйлинь, Китай
Церемония перезахоронения останков советского военного советника капитана Ивана Бабашкина в парке Сишань города Гуйлинь, Китай - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой МО РФ
Церемония перезахоронения останков советского военного советника капитана Ивана Бабашкина в парке Сишань города Гуйлинь, Китай. Архивное фото
ПЕКИН, 22 фев – РИА Новости. Китайские власти бережно относятся к советским военно-мемориальным объектам на территории КНР, заявил в интервью РИА Новости генконсул России в Харбине Сергей Линник.
По словам дипломата, на территории консульского округа находятся 48 советских военно-мемориальных объектов, это больше половины от их общего числа во всем Китае. Из них 39 расположены в провинции Хэйлунцзян, 9 – в городском округе Хулун-Буир (Автономный район Внутренняя Монголия).
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Генконсул в Гуанчжоу рассказал об отношении в Китае к российским туристам
Вчера, 10:40
Генконсул отметил, что регулярное посещение, осмотр состояния и организация в случае необходимости работ по ремонту и благоустройству – одно из важных и ответственных направлений повседневной деятельности дипмисии.
"Важно отметить, что такая работа ведется при поддержке и содействии китайских местных властей, которые традиционно бережно и внимательно относятся к советским военно-мемориальным объектам и к памяти о боевом братстве народов двух стран в борьбе с общим врагом во Второй мировой войне", - сказал Линник.
Дипломат добавил, что генконсульство в Харбине занимается военно-мемориальной деятельностью совместно с представительством Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в КНР, которое действует при посольстве РФ в Пекине.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 23 февраля в 11.00 мск.
КПП Маньчжоули на китайско-российской границе - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Россия и Китай усовершенствуют погранпереходы, сообщил посол
Вчера, 17:52
 
