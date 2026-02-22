https://ria.ru/20260222/kitay-2076105897.html
Россия и Китай усовершенствуют погранпереходы, сообщил посол
Россия и Китай уделяют большое внимание совершенствованию инфраструктуры погранпереходов, сообщил в интервью РИА Новости генконсул РФ в Харбине Сергей Линник. РИА Новости, 22.02.2026
Линник: большое внимание уделяется усовершенствованию погранпереходов с Китаем