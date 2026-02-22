Рейтинг@Mail.ru
Россия и Китай усовершенствуют погранпереходы, сообщил посол - РИА Новости, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:52 22.02.2026
https://ria.ru/20260222/kitay-2076105897.html
Россия и Китай усовершенствуют погранпереходы, сообщил посол
Россия и Китай усовершенствуют погранпереходы, сообщил посол - РИА Новости, 22.02.2026
Россия и Китай усовершенствуют погранпереходы, сообщил посол
Россия и Китай уделяют большое внимание совершенствованию инфраструктуры погранпереходов, сообщил в интервью РИА Новости генконсул РФ в Харбине Сергей Линник. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T17:52:00+03:00
2026-02-22T17:52:00+03:00
в мире
россия
китай
харбин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759808522_0:316:3059:2036_1920x0_80_0_0_a7e4d8bc759cf5835b9add8b8cd270d7.jpg
россия
китай
харбин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759808522_54:0:2783:2047_1920x0_80_0_0_a992161c236317d83d9561c72ec42686.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, китай, харбин
В мире, Россия, Китай, Харбин
Россия и Китай усовершенствуют погранпереходы, сообщил посол

Линник: большое внимание уделяется усовершенствованию погранпереходов с Китаем

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкКПП Маньчжоули на китайско-российской границе
КПП Маньчжоули на китайско-российской границе - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
КПП Маньчжоули на китайско-российской границе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 22 фев – РИА Новости. Россия и Китай уделяют большое внимание совершенствованию инфраструктуры погранпереходов, сообщил в интервью РИА Новости генконсул РФ в Харбине Сергей Линник.
"Совершенствованию инфраструктуры погранпереходов уделяют большое внимание как в России, так и в Китае. Многое в этом плане уже сделано, о чем косвенно свидетельствует последовательный рост числа взаимных поездок", - сказал дипломат.
Линник отметил, что ряд проектов находится в стадии реализации.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск 23 февраля.
 
В миреРоссияКитайХарбин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала