16:04 22.02.2026 (обновлено: 16:07 22.02.2026)
В Харбине открыли прямое авиасообщение с российскими регионами
Северо-Восток Китая развивает авиационное сообщение с российскими регионами, заявил в интервью РИА Новости генконсул России в Харбине Сергей Линник. РИА Новости, 22.02.2026
Флаги России и Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 22 фев – РИА Новости. Северо-Восток Китая развивает авиационное сообщение с российскими регионами, заявил в интервью РИА Новости генконсул России в Харбине Сергей Линник.
"Наряду с наземным сообщением развивается и авиационная доступность консульского округа: открыто прямое воздушное сообщение Харбина с семью российскими городами", - сказал дипломат, говоря о развитии транспортной инфраструктуры между Россией и Китаем на фоне роста туристического потока.
МИД Китая 2 сентября 2025 года объявил, что КНР с 15 сентября прошлого года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Безвизовыйрежим действует для обладателей общегражданских заграничных паспортов. Новая политика распространяется на российских граждан, планирующих поездки в Китай с туристическими и деловыми целями, а также для участия в разного рода гуманитарных обменах, посещения родственников или с целью транзита. Первого декабря прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября этого года граждане КНР смогут приезжать в РФ на срок до 30 дней без виз.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 23 февраля в 11.00 мск.
Генконсул в Гуанчжоу рассказал об отношении в Китае к российским туристам
