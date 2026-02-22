В Харбине открыли прямое авиасообщение с российскими регионами

ПЕКИН, 22 фев – РИА Новости. Северо-Восток Китая развивает авиационное сообщение с российскими регионами, заявил в интервью РИА Новости генконсул России в Харбине Сергей Линник.
МИД Китая 2 сентября 2025 года объявил, что КНР с 15 сентября прошлого года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Безвизовыйрежим действует для обладателей общегражданских заграничных паспортов. Новая политика распространяется на российских граждан, планирующих поездки в Китай с туристическими и деловыми целями, а также для участия в разного рода гуманитарных обменах, посещения родственников или с целью транзита. Первого декабря прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября этого года граждане КНР смогут приезжать в РФ на срок до 30 дней без виз.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 23 февраля в 11.00 мск.