Российский генконсул рассказал о законопослушности россиян в Китае

ПЕКИН, 22 фев - РИА Новости. Россияне, находящиеся в Китае, являются законопослушными, изредка совершаемые ими правонарушения касаются правил дорожного движения и трудового законодательства, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул России в Гуанчжоу Юрий Теплов.

Генконсул подчеркнул, что российские граждане, пребывающие на территории консульского округа, "являются законопослушными и по количеству совершенных преступлений достаточно далеки от первых строчек рейтинга правонарушений, совершенных иностранцами на юге Китая".

"Те редкие случаи возникающих споров в правовом поле в основном касаются трудового и миграционного законодательства, правил дорожного движения и других административно-правовых нарушений", - сказал Теплов.

Дипломат отметил, что введение безвизового режима для российских граждан не оказало существенного влияния на рост консульских случаев на юге Китая