Рейтинг@Mail.ru
Российский генконсул рассказал о законопослушности россиян в Китае - РИА Новости, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:29 22.02.2026
https://ria.ru/20260222/kitay-2076058729.html
Российский генконсул рассказал о законопослушности россиян в Китае
Российский генконсул рассказал о законопослушности россиян в Китае - РИА Новости, 22.02.2026
Российский генконсул рассказал о законопослушности россиян в Китае
Россияне, находящиеся в Китае, являются законопослушными, изредка совершаемые ими правонарушения касаются правил дорожного движения и трудового... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T09:29:00+03:00
2026-02-22T09:29:00+03:00
в мире
китай
россия
гуанчжоу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92773/17/927731729_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_e112cdb69e52bd9ce2f902caa8c89034.jpg
https://ria.ru/20260221/knr-2075971382.html
https://ria.ru/20260220/rossiya-2075821231.html
китай
россия
гуанчжоу
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92773/17/927731729_115:0:1886:1328_1920x0_80_0_0_a70d8cc9bc7aeae00b6b86988e40f85e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, россия, гуанчжоу
В мире, Китай, Россия, Гуанчжоу
Российский генконсул рассказал о законопослушности россиян в Китае

Генконсул Теплов: россияне в Китае чаще нарушают трудовое законодательство, ПДД

© Fotolia / Stripped PixelФлаг Китайской Народной Республики
Флаг Китайской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© Fotolia / Stripped Pixel
Флаг Китайской Народной Республики. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 22 фев - РИА Новости. Россияне, находящиеся в Китае, являются законопослушными, изредка совершаемые ими правонарушения касаются правил дорожного движения и трудового законодательства, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул России в Гуанчжоу Юрий Теплов.
Генконсул подчеркнул, что российские граждане, пребывающие на территории консульского округа, "являются законопослушными и по количеству совершенных преступлений достаточно далеки от первых строчек рейтинга правонарушений, совершенных иностранцами на юге Китая".
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Российский генконсул рассказал о важности авиасообщения с Китаем
Вчера, 14:41
"Те редкие случаи возникающих споров в правовом поле в основном касаются трудового и миграционного законодательства, правил дорожного движения и других административно-правовых нарушений", - сказал Теплов.
Дипломат отметил, что введение безвизового режима для российских граждан не оказало существенного влияния на рост консульских случаев на юге Китая.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Генконсул России в Гуанчжоу рассказал о сотрудничестве с Китаем
20 февраля, 17:19
 
В миреКитайРоссияГуанчжоу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала