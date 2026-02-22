https://ria.ru/20260222/kitay-2076058729.html
Российский генконсул рассказал о законопослушности россиян в Китае
Российский генконсул рассказал о законопослушности россиян в Китае
Российский генконсул рассказал о законопослушности россиян в Китае
Россияне, находящиеся в Китае, являются законопослушными, изредка совершаемые ими правонарушения касаются правил дорожного движения и трудового... РИА Новости, 22.02.2026
Российский генконсул рассказал о законопослушности россиян в Китае
Генконсул Теплов: россияне в Китае чаще нарушают трудовое законодательство, ПДД
ПЕКИН, 22 фев - РИА Новости. Россияне, находящиеся в Китае, являются законопослушными, изредка совершаемые ими правонарушения касаются правил дорожного движения и трудового законодательства, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул России в Гуанчжоу Юрий Теплов.
Генконсул подчеркнул, что российские граждане, пребывающие на территории консульского округа, "являются законопослушными и по количеству совершенных преступлений достаточно далеки от первых строчек рейтинга правонарушений, совершенных иностранцами на юге Китая".
"Те редкие случаи возникающих споров в правовом поле в основном касаются трудового и миграционного законодательства, правил дорожного движения и других административно-правовых нарушений", - сказал Теплов.
Дипломат отметил, что введение безвизового режима для российских граждан не оказало существенного влияния на рост консульских случаев на юге Китая
