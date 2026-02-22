Рейтинг@Mail.ru
Мир для Зеленского губителен, считает Киселев - РИА Новости, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:30 22.02.2026 (обновлено: 21:31 22.02.2026)
https://ria.ru/20260222/kiselev-2076133039.html
Мир для Зеленского губителен, считает Киселев
Мир для Зеленского губителен, считает Киселев - РИА Новости, 22.02.2026
Мир для Зеленского губителен, считает Киселев
Мир для Владимира Зеленского губителен, он сам это чувствует, поэтому бесится, отметил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T21:30:00+03:00
2026-02-22T21:31:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
дмитрий киселев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848680009_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a0a6529875ebf3199e472fc61195a30c.jpg
https://ria.ru/20260222/mema-2076111441.html
https://ria.ru/20260222/zelenskiy-2076090925.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848680009_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ce570794c4f9c87759a65c173a92b300.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, дмитрий киселев
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Киселев
Мир для Зеленского губителен, считает Киселев

Киселев: мир для Зеленского губителен, он это чувствует и бесится

© РИА Новости / Владимир ТрефиловГенеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НОВОСИБИРСК, 22 фев - РИА Новости. Мир для Владимира Зеленского губителен, он сам это чувствует, поэтому бесится, отметил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
В эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Киселев обратил внимание на хамские заявления Зеленского на Мюнхенской конференции.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
"Это красная линия". Слова Зеленского о России вызвали панику на Западе
Вчера, 18:35
"Премьера Венгрии Виктора Орбана Зеленский уже не первый раз в самом хамском ключе готов оскорблять прямо-таки наотмашь", - заявил Киселев.
Гендиректор отметил, что Орбана в преддверии предстоящих выборов в Венгрии откровенно поддержал президент США Дональд Трамп, назвав своим другом. А Зеленский готов "кусать и самого Трампа", который не спешит с гарантиями безопасности Украине, обратил внимание Киселев.
"Зеленскому откровенно нужна война. Мир для него политически и, пожалуй, даже физически губителен. Он сам это чувствует. Вот и бесится", - заключил гендиректор.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
"Сам выдумал". Зеленского уличили во лжи о переговорах с Россией
Вчера, 15:36
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийДмитрий Киселев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала