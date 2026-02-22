НОВОСИБИРСК, 22 фев - РИА Новости. Мир для Владимира Зеленского губителен, он сам это чувствует, поэтому бесится, отметил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

"Зеленскому откровенно нужна война. Мир для него политически и, пожалуй, даже физически губителен. Он сам это чувствует. Вот и бесится", - заключил гендиректор.