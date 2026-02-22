Мир для Зеленского губителен, считает Киселев

НОВОСИБИРСК, 22 фев - РИА Новости. Мир для Владимира Зеленского губителен, он сам это чувствует, поэтому бесится, отметил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
В эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Киселев обратил внимание на хамские заявления Зеленского на Мюнхенской конференции.
"Премьера Венгрии Виктора Орбана Зеленский уже не первый раз в самом хамском ключе готов оскорблять прямо-таки наотмашь", - заявил Киселев.
Гендиректор отметил, что Орбана в преддверии предстоящих выборов в Венгрии откровенно поддержал президент США Дональд Трамп, назвав своим другом. А Зеленский готов "кусать и самого Трампа", который не спешит с гарантиями безопасности Украине, обратил внимание Киселев.
"Зеленскому откровенно нужна война. Мир для него политически и, пожалуй, даже физически губителен. Он сам это чувствует. Вот и бесится", - заключил гендиректор.