Рейтинг@Mail.ru
Кинолог рассказал, как понять, что собака страдает от одиночества - РИА Новости, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:57 22.02.2026
https://ria.ru/20260222/kinolog-2076068291.html
Кинолог рассказал, как понять, что собака страдает от одиночества
Кинолог рассказал, как понять, что собака страдает от одиночества - РИА Новости, 22.02.2026
Кинолог рассказал, как понять, что собака страдает от одиночества
Занятость хозяина и редкое общение с собакой могут влиять на состояние животного, однако питомца можно приучить оставаться одному дома, а по определенным... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T10:57:00+03:00
2026-02-22T10:57:00+03:00
общество
владимир голубев (кинолог)
российская кинологическая федерация (ркф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569384086_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_baf47505f3794aaca950e0df20c7838a.jpg
https://ria.ru/20260208/kinolog-2072980069.html
https://ria.ru/20260125/pitomtsy-2070184272.html
https://ria.ru/20260220/sobaka-2075865011.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569384086_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_663d83c4d83ffda3c7b308e05699acf8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)
Общество, Владимир Голубев (кинолог), Российская Кинологическая Федерация (РКФ)
Кинолог рассказал, как понять, что собака страдает от одиночества

Кинолог Голубев назвал признаки, указывающие на одиночество собаки

© РИА Новости / Илья ПиталевВыгул собаки
Выгул собаки - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Выгул собаки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Занятость хозяина и редкое общение с собакой могут влиять на состояние животного, однако питомца можно приучить оставаться одному дома, а по определенным признакам понять, что собака страдает от одиночества, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
"Собаки – социальные существа, и общение с членами семьи, как и с другими сородичами, очень важно для них. Однако это не значит, что нельзя приучить питомца оставаться одному дома. Если правильно наладить режим, давать достаточно нагрузки и внимания, то ваша занятость может не быть помехой. Существуют также определенные признаки, по которым можно понять, что питомец одинок", - сказал Голубев.
Костюмированный парад собак породы корги на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Кинолог рассказал, как собаки воспринимают окружающий мир
8 февраля, 10:19
Одним из признаков того, что собаке одиноко, он назвал слишком длинный сон. Так, взрослые животные спят долго – по 12-14 часов в день. Если же питомец "перевыполняет" эту норму, причиной может быть то, что ему просто нечем больше заняться и так он коротает свое одиночество. Сопутствующим симптомом Голубев назвал отсутствие особого интереса к играм и внешнему миру.
Постоянное навязчивое вылизывание также может быть следствием одиночества, особенно если собака вылизывает не только себя, но, например, диван или ковёр. Такое поведение, по словам кинолога - простой для собаки способ поднять эндорфины, чтобы заглушить тоску.
Кроме того, очень часто одинокое животное может часами проводить время, глядя в окно, не проявляя при этом особого интереса. Если взгляд питомца расфокусирован, голова опущена на лапы или подоконник, а сам он еле-еле наблюдает за проходящими людьми, животными, но никак особо не реагирует, скорее всего, ему одиноко, обратил внимание Голубев.
Самым привычным для собаки способом заявить о своем присутствии и одиночестве он назвал вой и лай без видимой причины. Это может происходить не только когда питомец один дома, но даже ночью, когда все спят. Президент РКФ предупредил, что, когда собака боится оставаться одна, это приводит не просто к чувству покинутости, но и к сепарационной тревоге.
Собака на прогулке - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Кинолог объяснил, почему собаки портят вещи
25 января, 15:39
Если собака портит вещи, это не попытка с её стороны отомстить или навредить, добавил он, - в большинстве случаев так питомец выплескивает эмоции. Кроме того, когда собака рвёт вещи, которые пахнут хозяином, это позволяет ей чувствовать себя немного ближе к нему.
"Любая собака рада возвращению хозяина. Но если реакция слишком бурная, питомец не может успокоиться, писается от счастья – это тоже одно из проявлений сепарационной тревоги. Собака целый день провела в информационном вакууме", - рассказал Голубев ещё об одном проявлении одиночества у собак.
Он призвал собаководов в случае, если собака показывает хотя бы один из этих симптомов, убедиться, что речь не идёт о проблемах со здоровьем. Если диагностика у ветеринара ничего не выявила, необходимо проанализировать режим дня и убедиться, что питомцу достаточно прогулок и он успевает как следует всё обнюхать на улице. Также важно, чтобы у собаки было безопасное место в доме, "умные игрушки", которыми она может занять себя в одиночестве, а хозяин проводит с ней достаточно времени вместе и не игнорировал её желания.
Собака, которая умеет выбрасывать мешки с мусором на обочину - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Итальянец научил собаку выбрасывать мусор
20 февраля, 19:15
 
ОбществоВладимир Голубев (кинолог)Российская Кинологическая Федерация (РКФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала