МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Колумнист американского журнала American Conservative Тед Снайдер призвал Запад принять как реальность, что "Украина не станет членом НАТО" и "ей придется смириться" с потерей территорий.
"Украина не станет членом НАТО, и вместо возвращения утраченной в 2014 году территории ей придется смириться с потерей еще большей (территории - ред.) в результате (конфликта, начавшегося в - ред.) 2022 году", - пишет Снайдер.
По словам автора статьи, отставка спецпосланника США по Украине Кита Келлога показала, что Вашингтон не был уверен в его методе наращивания давления на Россию и что команда американского лидера Дональда Трампа добилась большего успеха путем подталкивания сторон к компромиссу.
Кроме того, колумнист подчеркнул неприемлемость и невыгодность инициативы по размещению на Украине миротворцев.
"Подобная инициатива в сфере безопасности не выгодна ни Европе, ни России. Поскольку Россия начала (СВО - ред.), чтобы предотвратить не только Украину в НАТО, но и НАТО на Украине, то подобная инициатива... будет для России неприемлемой", - пишет Снайдер.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия выступает за мирное разрешение ситуации, но с учетом сложившихся реалий и устранения первопричин конфликта. В июне 2024 года Владимир Путин назвал условия для переговоров с Украиной: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, вывод войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах 1991 года. Также, по словам российского лидера, Запад в рамках мирного урегулирования должен снять с России все санкции. При этом российский лидер заявил, что речь идет не о замораживании конфликта, а о его полном прекращении.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".