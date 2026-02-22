Пушков прокомментировал трехлетний план войны Украины

МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского, а также европейских политиков, что конфликт на Украине может продлиться еще три года, вероятно, свидетельствует о том, что Киеву нужно "продержаться", пока Евросоюз не будет готов к войне с Россией, полагает сенатор Алексей Пушков.