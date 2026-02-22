В Херсонской области два автомобиля подорвались на минах

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Две машины подорвались на минах в Херсонской области, в результате подрыва одной из них погибла пожилая женщина и ранен мужчина, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

« "Два автомобиля сегодня подорвались на минах в Голопристанском округе, один человек погиб, один пострадал", - написал Сальдо в канале на платформе МАХ.

В селе Малая Кардашинка наезд гражданского автомобиля на мину привёл к гибели женщины 1948 года рождения. Мужчина, находившийся в машине, получил осколочные ранения. Он госпитализирован в Скадовскую больницу, сообщил губернатор.

С селе Чулаковка на мине подорвалась машина скорой помощи, следовавшая на вызов, к счастью, медики не пострадали, добавил он.