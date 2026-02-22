https://ria.ru/20260222/khersonskaya-2076105063.html
В Херсонской области два автомобиля подорвались на минах
В Херсонской области два автомобиля подорвались на минах - РИА Новости, 22.02.2026
В Херсонской области два автомобиля подорвались на минах
Две машины подорвались на минах в Херсонской области, в результате подрыва одной из них погибла пожилая женщина и ранен мужчина, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T17:46:00+03:00
2026-02-22T17:46:00+03:00
2026-02-22T18:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
владимир сальдо
херсонская область
В Херсонской области два автомобиля подорвались на минах
Сальдо: женщина погибла при подрыве машины на мине в Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Две машины подорвались на минах в Херсонской области, в результате подрыва одной из них погибла пожилая женщина и ранен мужчина, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Два автомобиля сегодня подорвались на минах в Голопристанском округе, один человек погиб, один пострадал", - написал Сальдо в канале на платформе МАХ.
В селе Малая Кардашинка наезд гражданского автомобиля на мину привёл к гибели женщины 1948 года рождения. Мужчина, находившийся в машине, получил осколочные ранения. Он госпитализирован в Скадовскую больницу, сообщил губернатор.
С селе Чулаковка на мине подорвалась машина скорой помощи, следовавшая на вызов, к счастью, медики не пострадали, добавил он.
Губернатор отметил, что те, кто устанавливает мины на дорогах, которыми пользуются гражданские люди, - террористы, целенаправленно воюющие с беззащитными. Это очередное подтверждение того, что враг не гнушается самых грязных способов ведения войны с гражданским населением.