Рейтинг@Mail.ru
"Невероятно глупа". На Западе набросились на Каллас из-за России - РИА Новости, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:34 22.02.2026 (обновлено: 17:18 22.02.2026)
https://ria.ru/20260222/kallas-2076096362.html
"Невероятно глупа". На Западе набросились на Каллас из-за России
"Невероятно глупа". На Западе набросились на Каллас из-за России - РИА Новости, 22.02.2026
"Невероятно глупа". На Западе набросились на Каллас из-за России
Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети Х главу европейской дипломатии Каю Каллас и ее супруга Арво Халлика за двуличность в отношении России. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T16:34:00+03:00
2026-02-22T17:18:00+03:00
россия
украина
эстония
кайя каллас
чей боуз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074634283_170:416:3072:2048_1920x0_80_0_0_663947808ce95506cf535fa0cc72b19e.jpg
https://ria.ru/20260221/medvedev-2076022576.html
https://ria.ru/20260222/zelenskiy-2076090925.html
россия
украина
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074634283_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_079b522ab0d6bd70a8b9a3f5f9190050.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, эстония, кайя каллас, чей боуз, в мире
Россия, Украина, Эстония, Кайя Каллас, Чей Боуз, В мире
"Невероятно глупа". На Западе набросились на Каллас из-за России

Журналист Боуз раскритиковал Каллас из-за лжи в отношении России

© REUTERS / Liesa JohannssenГлава евродипломатии ЕС Кая Каллас
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети Х главу европейской дипломатии Каю Каллас и ее супруга Арво Халлика за двуличность в отношении России.
«
"Главный дипломат Европы" Кая Каллас не только невероятно неумна, но и невероятно нечестна. Осуждая спецоперацию на Украине, компания ее мужа с удовольствием зарабатывала сотни тысяч евро, торгуя в России", — написал он.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
"Мир клоунов". Заявление Медведева о Каллас поразило журналиста
21 февраля, 22:14
Журналист отметил, что Халлик на протяжении многих лет продолжает вести бизнес с Россией.
В июне 2022 года Кая Каллас призвала Запад не иметь никаких деловых связей с Россией из-за ситуации на Украине, в мае 2023 года обвинила балтийские компании в лицемерии из-за заключения сделок, которые дают доступ России к товарам, находящимся под санкциями.
В 2023 году портал государственного телерадиовещания ERR сообщил, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу Каи Каллас Арво Халлику, до сих пор продолжает перевозки грузов в Россию. Позже эстонские журналисты доказали, что Stark Logistics с марта 2022-го получила за это около 1,5 миллиона евро. Каллас, занимавшая тогда должность премьер-министра Эстонии, сразу заявила, что ничего не знала о деятельности мужа, и отказалась уходить в отставку.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
"Сам выдумал". Зеленского уличили во лжи о переговорах с Россией
Вчера, 15:36
 
РоссияУкраинаЭстонияКайя КалласЧей БоузВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала