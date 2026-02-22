"Невероятно глупа". На Западе набросились на Каллас из-за России

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети Х главу европейской дипломатии Каю Каллас и ее супруга Арво Халлика за двуличность в отношении России.
«
"Главный дипломат Европы" Кая Каллас не только невероятно неумна, но и невероятно нечестна. Осуждая спецоперацию на Украине, компания ее мужа с удовольствием зарабатывала сотни тысяч евро, торгуя в России", — написал он.
Журналист отметил, что Халлик на протяжении многих лет продолжает вести бизнес с Россией.
В июне 2022 года Кая Каллас призвала Запад не иметь никаких деловых связей с Россией из-за ситуации на Украине, в мае 2023 года обвинила балтийские компании в лицемерии из-за заключения сделок, которые дают доступ России к товарам, находящимся под санкциями.
В 2023 году портал государственного телерадиовещания ERR сообщил, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу Каи Каллас Арво Халлику, до сих пор продолжает перевозки грузов в Россию. Позже эстонские журналисты доказали, что Stark Logistics с марта 2022-го получила за это около 1,5 миллиона евро. Каллас, занимавшая тогда должность премьер-министра Эстонии, сразу заявила, что ничего не знала о деятельности мужа, и отказалась уходить в отставку.