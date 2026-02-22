МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Недавние переговоры в Женеве показали серьезный раскол в европейском лагере сторонников Украины, пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico.
"Недавние трехсторонние консультации в Женеве по украинскому конфликту вывели на первый план все более очевидную линию раскола внутри западного фронта", — говорится в материале.
Как считает издание, многие европейские столицы движутся к эскалации, ориентируясь на продолжение конфликта с Россией ради достижения собственных интересов, но есть и те, кто не согласен.
"В этом видении Украина становится важнейшей точкой в более широкой сети военного, технологического и промышленного давления, простирающейся от Балтики до Арктики", — говорится в материале.
Издание отмечает, что для многих европейских лидеров мир без явного поражения России рискует превратиться в политический бумеранг, подчеркивая социальные и энергетические издержки, понесенные в последние годы.
По мнению автора, украинский конфликт превратился в инструмент для регулирования внутреннего баланса Запада.
Мирный процесс по Украине
В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
В Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.
Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.