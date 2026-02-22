Издание отмечает, что для многих европейских лидеров мир без явного поражения России рискует превратиться в политический бумеранг, подчеркивая социальные и энергетические издержки, понесенные в последние годы.



По мнению автора, украинский конфликт превратился в инструмент для регулирования внутреннего баланса Запада.