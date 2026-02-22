Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о событии, расколовшем ЕС из-за Украины - РИА Новости, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:43 22.02.2026 (обновлено: 04:24 22.02.2026)
https://ria.ru/20260222/italiya-2076033941.html
СМИ сообщили о событии, расколовшем ЕС из-за Украины
СМИ сообщили о событии, расколовшем ЕС из-за Украины - РИА Новости, 22.02.2026
СМИ сообщили о событии, расколовшем ЕС из-за Украины
Недавние переговоры в Женеве показали серьезный раскол в европейском лагере сторонников Украины, пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T01:43:00+03:00
2026-02-22T04:24:00+03:00
в мире
украина
женева (город)
россия
владимир мединский
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969140292_210:3:2580:1336_1920x0_80_0_0_eb7b7183a4a3e5818c0460a1b9ed36a5.jpg
https://ria.ru/20260221/orban-2075993550.html
https://ria.ru/20260222/polsha-2076036300.html
https://ria.ru/20260221/budapesht-2076017097.html
https://ria.ru/20260220/zheneva-2075831607.html
украина
женева (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969140292_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_df1a08ee798aca05166691c900c8b459.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, женева (город), россия, владимир мединский, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Женева (город), Россия, Владимир Мединский, Мирный план США по Украине
СМИ сообщили о событии, расколовшем ЕС из-за Украины

L'AntiDiplomatico: переговоры в Женеве привели к расколу в ЕС из-за Украины

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и ЕС в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Недавние переговоры в Женеве показали серьезный раскол в европейском лагере сторонников Украины, пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico.
"Недавние трехсторонние консультации в Женеве по украинскому конфликту вывели на первый план все более очевидную линию раскола внутри западного фронта", — говорится в материале.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Орбан обвинил европейских политиков в затягивании конфликта на Украине
Вчера, 16:59
Как считает издание, многие европейские столицы движутся к эскалации, ориентируясь на продолжение конфликта с Россией ради достижения собственных интересов, но есть и те, кто не согласен.
"В этом видении Украина становится важнейшей точкой в более широкой сети военного, технологического и промышленного давления, простирающейся от Балтики до Арктики", — говорится в материале.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
"Причиняет им боль": Туск и Орбан публично разругались из-за Украины
02:50
Издание отмечает, что для многих европейских лидеров мир без явного поражения России рискует превратиться в политический бумеранг, подчеркивая социальные и энергетические издержки, понесенные в последние годы.

По мнению автора, украинский конфликт превратился в инструмент для регулирования внутреннего баланса Запада.

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
Билборд против финансирования Украины за счет средств Евросоюза и Венгрии - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
В Будапеште развесили билборды против финансирования Украины
Вчера, 20:33
В Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.
Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. 20 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Мединский и Костюков доложили Путину о результатах переговоров в Женеве
20 февраля, 17:44
 
В миреУкраинаЖенева (город)РоссияВладимир МединскийМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала