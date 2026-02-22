Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье после смерти экс-жены Галицкого открыли наследственное дело - РИА Новости, 22.02.2026
09:32 22.02.2026
https://ria.ru/20260222/istra-2076059165.html
В Подмосковье после смерти экс-жены Галицкого открыли наследственное дело
В Подмосковье после смерти экс-жены Галицкого открыли наследственное дело - РИА Новости, 22.02.2026
В Подмосковье после смерти экс-жены Галицкого открыли наследственное дело
Наследственное дело открыли в подмосковной Истре после смерти бывшей жены экс-члена совета директоров "Альфа-банка" Александра Галицкого Алии Галицкой
происшествия
истра
сша
александр галицкий
истра
сша
происшествия, истра, сша, александр галицкий
Происшествия, Истра, США, Александр Галицкий
В Подмосковье после смерти экс-жены Галицкого открыли наследственное дело

В Истре открыли наследственное дело после смерти бывшей жены Галицкого

© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Наследственное дело открыли в подмосковной Истре после смерти бывшей жены экс-члена совета директоров "Альфа-банка" Александра Галицкого Алии Галицкой, следует из юридических материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Галицкая Алия Жаксыбаевна… Наследственное дело открыто", - говорится в материалах.
Александр Галицкий - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Суд приостановил иск о разделе имущества бизнесмена Галицкого
20 февраля, 12:47
20 февраля, 12:47
Отмечается, что дело ведет нотариус в подмосковной Истре.
Галицкая покончила жизнь самоубийством в подмосковном изоляторе временного содержания после того, как Истринский суд арестовал ее по подозрению в вымогательстве 150 миллионов долларов у бывшего мужа, бизнесмена Александра Галицкого.
Галицкие поженились в 2010 году и развелись в 2025 году в США. В ноябре прошлого года американский суд вынес постановление о признании их брака недействительным. Осенью Галицкая подала иск в московский суд о разделе имущества с Галицким. Суд наложил арест на российскую недвижимость ответчика, рыночная стоимость которого может превышать 1,2 миллиарда рублей.
Алия Галицкая - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Судью, арестовавшего Алию Галицкую, отправили в отставку
20 февраля, 13:24
20 февраля, 13:24
 
ПроисшествияИстраСШААлександр Галицкий
 
 
