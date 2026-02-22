В Подмосковье после смерти экс-жены Галицкого открыли наследственное дело

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Наследственное дело открыли в подмосковной Истре после смерти бывшей жены экс-члена совета директоров "Альфа-банка" Александра Галицкого Алии Галицкой, следует из юридических материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Галицкая Алия Жаксыбаевна… Наследственное дело открыто", - говорится в материалах.
Отмечается, что дело ведет нотариус в подмосковной Истре.
Галицкая покончила жизнь самоубийством в подмосковном изоляторе временного содержания после того, как Истринский суд арестовал ее по подозрению в вымогательстве 150 миллионов долларов у бывшего мужа, бизнесмена Александра Галицкого.
Галицкие поженились в 2010 году и развелись в 2025 году в США. В ноябре прошлого года американский суд вынес постановление о признании их брака недействительным. Осенью Галицкая подала иск в московский суд о разделе имущества с Галицким. Суд наложил арест на российскую недвижимость ответчика, рыночная стоимость которого может превышать 1,2 миллиарда рублей.
