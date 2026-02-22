Иран открыт к отправке урана за рубеж в рамках сделки с США, сообщили СМИ

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Иран открыт к отправке половины своего высокообогащенного урана за рубеж в рамках потенциальной сделки с США, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.
"Чиновник заявил, что Тегеран мог бы серьезно рассмотреть комбинацию, предполагающую отправку половины своего самого высокообогащенного урана за рубеж, снижение уровня обогащения оставшегося и участие в создании регионального консорциума по обогащению… Иран сделал бы это в обмен на признание со стороны США права Ирана на "мирное ядерное обогащение" в рамках сделки, которая также включала бы снятие экономических санкций", - пишет агентство.
Ранее гендиректор российской госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв заявил, что "Росатом" технологически готов к вывозу высокообогащённого урана из Ирана, параметры этой работы должно определить руководство Ирана.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что ИРИ согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Вместе тем глава иранского МИД Аббас Аракчи 8 февраля подчеркнул, что исламская республика настаивает на своем праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.