Иран готов к любому развитию переговоров с США, заявил президент

ТЕГЕРАН, 22 фев - РИА Новости. Иран готов к любому развитию ситуации в свете переговоров с США, хотя в последнем раунде диалога были воодушевляющие сигналы, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

"Хотите знать, почему мы не капитулируем? Потому что мы иранцы", - отреагировал Аракчи в соцсети X.