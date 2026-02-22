https://ria.ru/20260222/iran-2076124965.html
Переговоры США с Ираном пройдут в четверг, сообщили СМИ
Переговоры США с Ираном пройдут в четверг, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.02.2026
Переговоры США с Ираном пройдут в четверг, сообщили СМИ
Переговоры США и Ирана по ядерному досье запланированы на четверг, сообщает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного американского... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T19:53:00+03:00
2026-02-22T19:53:00+03:00
2026-02-22T19:53:00+03:00
в мире
иран
сша
женева (город)
аббас аракчи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073864470_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a913f97f9a19d7d8d7159099c6ab8f5b.jpg
https://ria.ru/20260222/iran-2076115401.html
иран
сша
женева (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073864470_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f84d120879bc69626a44501a758bd897.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, женева (город), аббас аракчи
В мире, Иран, США, Женева (город), Аббас Аракчи
Переговоры США с Ираном пройдут в четверг, сообщили СМИ
Равид: переговоры США и Ирана по ядерному досье запланированы на четверг