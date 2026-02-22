Рейтинг@Mail.ru
Переговоры США с Ираном пройдут в четверг, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.02.2026
19:53 22.02.2026
https://ria.ru/20260222/iran-2076124965.html
Переговоры США с Ираном пройдут в четверг, сообщили СМИ
Переговоры США с Ираном пройдут в четверг, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.02.2026
Переговоры США с Ираном пройдут в четверг, сообщили СМИ
Переговоры США и Ирана по ядерному досье запланированы на четверг, сообщает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного американского... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T19:53:00+03:00
2026-02-22T19:53:00+03:00
в мире
иран
сша
женева (город)
аббас аракчи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073864470_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a913f97f9a19d7d8d7159099c6ab8f5b.jpg
https://ria.ru/20260222/iran-2076115401.html
иран
сша
женева (город)
в мире, иран, сша, женева (город), аббас аракчи
В мире, Иран, США, Женева (город), Аббас Аракчи
Переговоры США с Ираном пройдут в четверг, сообщили СМИ

Равид: переговоры США и Ирана по ядерному досье запланированы на четверг

© REUTERS / Majid AsgaripourРакетный комплекс во время празднования годовщины Исламской революции в Тегеране
Ракетный комплекс во время празднования годовщины Исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Ракетный комплекс во время празднования годовщины Исламской революции в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Переговоры США и Ирана по ядерному досье запланированы на четверг, сообщает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного американского чиновника.
"Американский чиновник подтвердил, что ядерные переговоры с Ираном запланированы на четверг", - написал Равид на своей странице в соцсети X.
Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил в воскресенье в интервью американскому телеканалу CBS, что работа представителей США и Ирана над элементами сделки продолжается, а на встрече в Женеве в четверг могут обсудить предварительный вариант текста соглашения по атому.
В миреИранСШАЖенева (город)Аббас Аракчи
 
 
