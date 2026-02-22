Глава МИД Ирана заявил, что страна ответит легитимно в случае атаки США

ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что республика легитимно ответит в случае атаки США.

"Я не буду говорить, что конкретно мы сделаем. Очевидно, что мы будем защищать себя. Если США атакуют нас, у нас будет полное право защищать себя. Если США атакуют нас — это акт агрессии, наши действия в ответ — это самозащита", — сказал он в интервью телеканалу CBS

Министр признал, что иранские ракеты не долетят до территории Штатов, поэтому возможным остается лишь удар по их военным базам в регионе. Вместе с тем Аракчи напомнил, что он — дипломат, призвав к мирному решению.

В качестве возможной меры он предложил упростить договоренность с США по атому до соглашения о мирном характере ядерной программы и снятия некоторых санкций. По его словам, предварительный вариант договора представители двух стран могут обсудить в Женеве в предстоящий четверг.

Глава МИД подчеркнул, что Иран не откажется от обогащения урана в мирных целях — это суверенное право исламской республики.

Ранее в воскресенье немецкий таблоид Bild сообщил со ссылкой на бывшего агента ЦРУ Джона Кириаку, что США могут нанести военный удар по Ирану 23 или 24 февраля. По его словам, за это выступают госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет, а против высказываются вице-президент Джей Ди Вэнс и директор Национальной разведки Тулси Габбард.

На этой неделе Дональд Трамп заявил, что допускает нанесение ограниченного удара. По данным газеты The Wall Street Journal, сначала американцы могут обстрелять военные или правительственные объекты. Если после этого Тегеран не откажется от обогащения урана, то Штаты начнут широкомасштабную кампанию против государственных объектов.

В свою очередь, портал Axios передавал, что Вашингтон и вовсе рассматривает вариант ликвидации верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и его сына Моджтабы.

Обострение между Вашингтоном и Тегераном

Президент США требует от Ирана заключить сделку, исключающую наличие у страны ядерного оружия. Он предупредил, что в противном случае исламскую республику ждет гораздо более мощная атака, чем прошлым летом . В конце января Соединенные Штаты отправили армаду военных кораблей в Оманский и Персидский заливы. Позднее Хегсет сообщил о переброске туда дополнительных подразделений.