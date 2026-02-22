Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Ирана заявил, что страна ответит легитимно в случае атаки США
19:13 22.02.2026 (обновлено: 21:21 22.02.2026)
Глава МИД Ирана заявил, что страна ответит легитимно в случае атаки США
Глава МИД Ирана заявил, что страна ответит легитимно в случае атаки США - РИА Новости, 22.02.2026
Глава МИД Ирана заявил, что страна ответит легитимно в случае атаки США
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что республика легитимно ответит в случае атаки США. РИА Новости, 22.02.2026
иран
сша
в мире
аббас аракчи
мид ирана
ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
ядерное оружие
иран
сша
Глава МИД Ирана заявил, что страна ответит легитимно в случае атаки США

Аракчи предложил вариант соглашения с США, пригрозив ответом на возможную атаку

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что республика легитимно ответит в случае атаки США.
"Я не буду говорить, что конкретно мы сделаем. Очевидно, что мы будем защищать себя. Если США атакуют нас, у нас будет полное право защищать себя. Если США атакуют нас — это акт агрессии, наши действия в ответ — это самозащита", — сказал он в интервью телеканалу CBS.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Аракчи рассказал о шансах дипломатического решения по иранскому атому
Вчера, 19:02
Министр признал, что иранские ракеты не долетят до территории Штатов, поэтому возможным остается лишь удар по их военным базам в регионе. Вместе с тем Аракчи напомнил, что он — дипломат, призвав к мирному решению.
В качестве возможной меры он предложил упростить договоренность с США по атому до соглашения о мирном характере ядерной программы и снятия некоторых санкций. По его словам, предварительный вариант договора представители двух стран могут обсудить в Женеве в предстоящий четверг.
Глава МИД подчеркнул, что Иран не откажется от обогащения урана в мирных целях — это суверенное право исламской республики.
Ранее в воскресенье немецкий таблоид Bild сообщил со ссылкой на бывшего агента ЦРУ Джона Кириаку, что США могут нанести военный удар по Ирану 23 или 24 февраля. По его словам, за это выступают госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет, а против высказываются вице-президент Джей Ди Вэнс и директор Национальной разведки Тулси Габбард.
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Иран разработал план действий на случай атаки США, пишут СМИ
Вчера, 17:02
На этой неделе Дональд Трамп заявил, что допускает нанесение ограниченного удара. По данным газеты The Wall Street Journal, сначала американцы могут обстрелять военные или правительственные объекты. Если после этого Тегеран не откажется от обогащения урана, то Штаты начнут широкомасштабную кампанию против государственных объектов.
В свою очередь, портал Axios передавал, что Вашингтон и вовсе рассматривает вариант ликвидации верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и его сына Моджтабы.

Обострение между Вашингтоном и Тегераном

Президент США требует от Ирана заключить сделку, исключающую наличие у страны ядерного оружия. Он предупредил, что в противном случае исламскую республику ждет гораздо более мощная атака, чем прошлым летом. В конце января Соединенные Штаты отправили армаду военных кораблей в Оманский и Персидский заливы. Позднее Хегсет сообщил о переброске туда дополнительных подразделений.
В начале февраля прошли переговоры сторон в Омане. По словам Аракчи, им удалось выработать ключевые принципы для работы над соглашением, которое гарантирует использование ядерной энергетики только в мирных целях. Второй раунд дискуссий прошел 17 февраля в Женеве. Тегеран настаивает на праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
США уже зарабатывают на войне с Ираном
Вчера, 08:00
 
ИранСШАВ миреАббас АракчиМИД ИранаСитуация вокруг "ядерного досье" ИранаЯдерное оружие
 
 
