Аракчи рассказал, что должно включать новое соглашение США и Ирана
Аракчи рассказал, что должно включать новое соглашение США и Ирана - РИА Новости, 22.02.2026
Аракчи рассказал, что должно включать новое соглашение США и Ирана
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи предложил упростить договоренность с США по атому до соглашения о мирном характере ядерной программы и снятии санкций. РИА Новости, 22.02.2026
Глава МИД Аракчи: новое соглашение США и Ирана должно включать мирный атом