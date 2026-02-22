Рейтинг@Mail.ru
19:07 22.02.2026 (обновлено: 19:32 22.02.2026)
Аракчи рассказал, что должно включать новое соглашение США и Ирана
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи предложил упростить договоренность с США по атому до соглашения о мирном характере ядерной программы и снятии санкций. РИА Новости, 22.02.2026
Аракчи рассказал, что должно включать новое соглашение США и Ирана

Глава МИД Аракчи: новое соглашение США и Ирана должно включать мирный атом

Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи
Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи
© AP Photo / Frank Franklin II
Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи предложил упростить договоренность с США по атому до соглашения о мирном характере ядерной программы и снятии санкций.
"Было столько деталей, я думаю, сейчас нет нужды в таком количестве деталей. Мы можем договориться об основных вещах: иранская ядерная (программа - ред.) - мирная и остается мирной навсегда, в то же время больше санкций будут сняты", - сказал Аракчи в интервью телеканалу CBS.
Как заявил Аракчи, с момента заключения СВПД прошло 10 лет, ядерная программа Ирана продвинулась.
"Лучшая сделка, чем СВПД, возможна, и есть элементы, которые могут быть гораздо лучше, чем раньше", - сказал он.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Аракчи рассказал о шансах дипломатического решения по иранскому атому
