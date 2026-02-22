Рейтинг@Mail.ru
США готовы провести новый раунд переговоров с Ираном 27 февраля, пишут СМИ - РИА Новости, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:22 22.02.2026 (обновлено: 18:29 22.02.2026)
https://ria.ru/20260222/iran-2076101897.html
США готовы провести новый раунд переговоров с Ираном 27 февраля, пишут СМИ
США готовы провести новый раунд переговоров с Ираном 27 февраля, пишут СМИ - РИА Новости, 22.02.2026
США готовы провести новый раунд переговоров с Ираном 27 февраля, пишут СМИ
Переговорщики США готовы провести новый раунд переговоров с Ираном 27 февраля в Женеве, если в течение 48 часов получат от иранских властей подробное... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T17:22:00+03:00
2026-02-22T18:29:00+03:00
в мире
сша
иран
женева (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149263/61/1492636199_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_2db94b55073a4769548cce5d40c9d504.jpg
https://ria.ru/20260222/iran-2076079433.html
https://ria.ru/20260222/iran-2075982075.html
сша
иран
женева (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149263/61/1492636199_0:0:1699:1274_1920x0_80_0_0_6b97f657efb1ecffdd5496eebf048832.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, женева (город)
В мире, США, Иран, Женева (город)
США готовы провести новый раунд переговоров с Ираном 27 февраля, пишут СМИ

Axios: США могут провести новый раунд переговоров с Ираном 27 февраля в Женеве

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Переговорщики США готовы провести новый раунд переговоров с Ираном 27 февраля в Женеве, если в течение 48 часов получат от иранских властей подробное предложение по ядерной сделке, сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
"Переговорщики США готовы провести очередной раунд переговоров с Ираном в (ближайшую - ред.) пятницу в Женеве, если получат подробное иранское предложение по ядерной сделке в течение следующих 48 часов", - говорится в сообщении портала.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
В Иране назвали присутствие флота США на Ближнем Востоке пропагандой
Вчера, 13:41
Как пишет портал, американские чиновники говорят, что нынешние дипломатические усилия могут стать последним шансом, который президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предоставит Ирану перед возможной масштабной военной операцией США и Израиля, целью которой, возможно, будет иранский верховный лидер, аятолла Али Хаменеи.
Высокопоставленный американский чиновник рассказал порталу, что посланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют находиться в Женеве 27 февраля, если иранцы направят свое предложение в ближайшие дни. Чиновник подтвердил, что администрация Трампа и Иран также могут обсудить возможность заключения промежуточного соглашения перед достижением полноценной ядерной сделки, уточняет портал.
Ранее Трамп заявлял, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что ИРИ согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Вместе тем глава иранского МИД Аббас Аракчи 8 февраля подчеркнул, что исламская республика настаивает на своем праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.
Axios со ссылкой на неназванного советника Трампа в субботу отметил, что США рассматривают вариант ликвидации Хаменеи и его сына Моджтабы как один из возможных способов разрешения ситуации вокруг Ирана. Второй источник рассказал порталу, что вариант с ликвидацией иранского верховного лидера и его сына представили американскому президенту несколько недель назад.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
США уже зарабатывают на войне с Ираном
Вчера, 08:00
 
В миреСШАИранЖенева (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала