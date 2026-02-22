США готовы провести новый раунд переговоров с Ираном 27 февраля, пишут СМИ

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Переговорщики США готовы провести новый раунд переговоров с Ираном 27 февраля в Женеве, если в течение 48 часов получат от иранских властей подробное предложение по ядерной сделке, сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Как пишет портал, американские чиновники говорят, что нынешние дипломатические усилия могут стать последним шансом, который президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предоставит Ирану перед возможной масштабной военной операцией США и Израиля, целью которой, возможно, будет иранский верховный лидер, аятолла Али Хаменеи.
Высокопоставленный американский чиновник рассказал порталу, что посланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют находиться в Женеве 27 февраля, если иранцы направят свое предложение в ближайшие дни. Чиновник подтвердил, что администрация Трампа и Иран также могут обсудить возможность заключения промежуточного соглашения перед достижением полноценной ядерной сделки, уточняет портал.
Ранее Трамп заявлял, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что ИРИ согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Вместе тем глава иранского МИД Аббас Аракчи 8 февраля подчеркнул, что исламская республика настаивает на своем праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.
Axios со ссылкой на неназванного советника Трампа в субботу отметил, что США рассматривают вариант ликвидации Хаменеи и его сына Моджтабы как один из возможных способов разрешения ситуации вокруг Ирана. Второй источник рассказал порталу, что вариант с ликвидацией иранского верховного лидера и его сына представили американскому президенту несколько недель назад.
