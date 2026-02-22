США готовы провести новый раунд переговоров с Ираном 27 февраля, пишут СМИ

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Переговорщики США готовы провести новый раунд переговоров с Ираном 27 февраля в Женеве, если в течение 48 часов получат от иранских властей подробное предложение по ядерной сделке, сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Axios со ссылкой на неназванного советника Трампа в субботу отметил, что США рассматривают вариант ликвидации Хаменеи и его сына Моджтабы как один из возможных способов разрешения ситуации вокруг Ирана. Второй источник рассказал порталу, что вариант с ликвидацией иранского верховного лидера и его сына представили американскому президенту несколько недель назад.