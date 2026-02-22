Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали, когда США могут атаковать Иран
16:46 22.02.2026 (обновлено: 17:22 22.02.2026)
СМИ узнали, когда США могут атаковать Иран
СМИ узнали, когда США могут атаковать Иран
СМИ узнали, когда США могут атаковать Иран
США могут нанести военный удар по Ирану 23 или 24 февраля, пишет Bild. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T16:46:00+03:00
2026-02-22T17:22:00+03:00
в мире
сша
иран
дональд трамп
марко рубио
пит хегсет
центральное разведывательное управление (цру)
сша
иран
В мире, США, Иран, Дональд Трамп, Марко Рубио, Пит Хегсет, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
СМИ узнали, когда США могут атаковать Иран

Bild: США могут нанести удар по Ирану в ближайшие дни

© AP Photo / U.S. Navy / Ford WilliamsЗапуск ракеты "Томагавк" в Средиземном море
Запуск ракеты Томагавк в Средиземном море - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© AP Photo / U.S. Navy / Ford Williams
Запуск ракеты "Томагавк" в Средиземном море. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. США могут нанести военный удар по Ирану 23 или 24 февраля, пишет Bild.
«
"Бывший агент ЦРУ и информатор Джон Кириаку утверждает, что американское правительство тем временем якобы приняло решение о военном ударе. <…> Источник в Белом доме сообщил ему, что нападение может последовать в понедельник или во вторник", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
США уже зарабатывают на войне с Ираном
Вчера, 08:00
По словам Кириаку, в администрации президента США за атаку на Иран выступают, в частности, госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет. Против этого высказываются вице-президент Джей Ди Вэнс и директор национальной разведки Тулси Габбард.
Газета WSJ писала в пятницу, что Дональд Трамп допускает нанесение первичного ограниченного удара по Ирану. Эту информацию подтвердил и сам американский лидер. Если же Тегеран не откажется от обогащения урана, то Вашингтон начнет широкомасштабную кампанию против государственных объектов республики, указывается в статье.
По данным портала Axios, Штаты и вовсе рассматривают вариант ликвидации верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и его сына Моджтабы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Бить нельзя отменить: Трамп не хочет открывать ящик Пандоры
21 февраля, 08:00

Обострение между Вашингтоном и Тегераном

Президент США требует от Ирана заключить сделку, исключающую наличие у страны ядерного оружия. Он предупредил, что в противном случае исламскую республику ждет гораздо более мощная атака, чем была летом прошлого года. В конце января Штаты отправили армаду военных кораблей в Оманский и Персидский заливы. Позднее Хегсет сообщил о переброске туда дополнительных подразделений.
В начале февраля представители США и Ирана провели переговоры в Омане. По словам главы МИД ИРИ Аббаса Аракчи, сторонам удалось выработать ключевые принципы для работы над соглашением, которое гарантирует использование ядерной энергетики только в мирных целях. Второй раунд дискуссий прошел 17 февраля в Женеве. Тегеран настаивает на праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.
На прошлой неделе Трамп заявил, что, если Иран откажется от сделки, Вашингтон перейдет ко второй фазе действий, которая станет "очень тяжелой" для республики.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
От войны не уйти: России и ее друзьям придется драться вместе
20 февраля, 08:00
 
В миреСШАИранДональд ТрампМарко РубиоПит ХегсетЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
