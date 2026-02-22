СМИ узнали, когда США могут атаковать Иран

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. США могут нанести военный удар по Ирану 23 или 24 февраля, пишет Bild.

« "Бывший агент ЦРУ и информатор Джон Кириаку утверждает, что американское правительство тем временем якобы приняло решение о военном ударе. <…> Источник в Белом доме сообщил ему, что нападение может последовать в понедельник или во вторник", — говорится в публикации.

Газета WSJ писала в пятницу, что Дональд Трамп допускает нанесение первичного ограниченного удара по Ирану. Эту информацию подтвердил и сам американский лидер. Если же Тегеран не откажется от обогащения урана, то Вашингтон начнет широкомасштабную кампанию против государственных объектов республики, указывается в статье.

По данным портала Axios, Штаты и вовсе рассматривают вариант ликвидации верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и его сына Моджтабы.

Обострение между Вашингтоном и Тегераном

летом прошлого года . В конце января Штаты отправили армаду военных кораблей в Оманский и Президент США требует от Ирана заключить сделку, исключающую наличие у страны ядерного оружия. Он предупредил, что в противном случае исламскую республику ждет гораздо более мощная атака, чем была. В конце января Штаты отправили армаду военных кораблей в Оманский и Персидский заливы . Позднее Хегсет сообщил о переброске туда дополнительных подразделений.

В начале февраля представители США и Ирана провели переговоры в Омане . По словам главы МИД ИРИ Аббаса Аракчи , сторонам удалось выработать ключевые принципы для работы над соглашением, которое гарантирует использование ядерной энергетики только в мирных целях. Второй раунд дискуссий прошел 17 февраля в Женеве . Тегеран настаивает на праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.