СМИ узнали, когда США могут атаковать Иран

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. США могут нанести военный удар по Ирану 23 или 24 февраля, пишет Bild.
"Бывший агент ЦРУ и информатор Джон Кириаку утверждает, что американское правительство тем временем якобы приняло решение о военном ударе. <…> Источник в Белом доме сообщил ему, что нападение может последовать в понедельник или во вторник", — говорится в публикации.
По словам Кириаку, в администрации президента США за атаку на Иран выступают, в частности, госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет. Против этого высказываются вице-президент Джей Ди Вэнс и директор национальной разведки Тулси Габбард.
Газета WSJ писала в пятницу, что Дональд Трамп допускает нанесение первичного ограниченного удара по Ирану. Эту информацию подтвердил и сам американский лидер. Если же Тегеран не откажется от обогащения урана, то Вашингтон начнет широкомасштабную кампанию против государственных объектов республики, указывается в статье.
По данным портала Axios, Штаты и вовсе рассматривают вариант ликвидации верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и его сына Моджтабы.
Обострение между Вашингтоном и Тегераном
Президент США требует от Ирана заключить сделку, исключающую наличие у страны ядерного оружия. Он предупредил, что в противном случае исламскую республику ждет гораздо более мощная атака, чем была летом прошлого года. В конце января Штаты отправили армаду военных кораблей в Оманский и Персидский заливы. Позднее Хегсет сообщил о переброске туда дополнительных подразделений.
В начале февраля представители США и Ирана провели переговоры в Омане. По словам главы МИД ИРИ Аббаса Аракчи, сторонам удалось выработать ключевые принципы для работы над соглашением, которое гарантирует использование ядерной энергетики только в мирных целях. Второй раунд дискуссий прошел 17 февраля в Женеве. Тегеран настаивает на праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.
На прошлой неделе Трамп заявил, что, если Иран откажется от сделки, Вашингтон перейдет ко второй фазе действий, которая станет "очень тяжелой" для республики.
