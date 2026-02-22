Рейтинг@Mail.ru
22.02.2026

В Иране назвали присутствие флота США на Ближнем Востоке пропагандой
13:41 22.02.2026
В Иране назвали присутствие флота США на Ближнем Востоке пропагандой
Присутствие флота США в регионе Ближнего Востока "перешло в стадию пропаганды", заявил замглавы центрального штаба "Хатам аль-Анбия" Мохаммад Джафар Асади. РИА Новости, 22.02.2026
в мире
сша
иран
ближний восток
али хаменеи
дональд трамп
аббас аракчи
сша
иран
ближний восток
в мире, сша, иран, ближний восток, али хаменеи, дональд трамп, аббас аракчи
В мире, США, Иран, Ближний Восток, Али Хаменеи, Дональд Трамп, Аббас Аракчи
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в медиабанк
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Присутствие флота США в регионе Ближнего Востока "перешло в стадию пропаганды", заявил замглавы центрального штаба "Хатам аль-Анбия" Мохаммад Джафар Асади.
"На сегодняшний день вопрос присутствия флота в регионе перешел в стадию пропаганды. Ответ на эти пропагандистские действия США был дан верховным главнокомандующим… флот - опасная вещь, однако страшнее него - то оружие, которое может низвергнуть этот корабль на дно морское", - приводит слова Асади гостелерадиокомпания Ирана.
Во вторник верховный лидер Ирана Али Хаменеи ответил на угрозы США, заявив, что иногда самая сильная армия получает такую пощечину, после которой не встанет с места. Тогда же Хаменеи произнес фразу, которую процитировал замглавы центрального штаба "Хатам аль-Анбия".
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что власти Ирана согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Вместе тем глава иранского МИД Аббас Аракчи 8 февраля подчеркнул, что исламская республика настаивает на своем праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.
В миреСШАИранБлижний ВостокАли ХаменеиДональд ТрампАббас Аракчи
 
 
