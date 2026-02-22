Рейтинг@Mail.ru
В Иране сообщили о погибших студентах в ходе недавних протестов в стране
13:05 22.02.2026
В Иране сообщили о погибших студентах в ходе недавних протестов в стране
В Иране сообщили о погибших студентах в ходе недавних протестов в стране
Пять учёных и 22 студента погибли в ходе недавних протестов в Иране, заявил глава центра по связям с общественностью министерства образования исламской... РИА Новости, 22.02.2026
в мире, иран, сша, израиль, аббас аракчи
В мире, Иран, США, Израиль, Аббас Аракчи
В Иране сообщили о погибших студентах в ходе недавних протестов в стране

Садеги: в ходе протестов в Иране погибли пять ученых и 22 студента

Участники акции протеста в Мешхеде, Иран
Участники акции протеста в Мешхеде, Иран
© REUTERS / SOCIAL MEDIA
Участники акции протеста в Мешхеде, Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 22 фев – РИА Новости. Пять учёных и 22 студента погибли в ходе недавних протестов в Иране, заявил глава центра по связям с общественностью министерства образования исламской республики Хосейн Садеги.
"Среди погибших в результате последних протестов 5 учёных и 22 учащихся", - приводит слова Садеги гостелерадиокомпания Ирана.
Акция протеста в Тегеране. Стоп-кадр с видео - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Митинг студентов в Тегеране перерос в акцию протеста, пишут СМИ
Вчера, 09:19
В конце января глава МИД страны Аббас Аракчи заявил, что в результате недавних вооруженных беспорядков в Иране погибли 3 тысячи 117 человек.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Нападение на Иран может перерасти в затяжной конфликт, пишет NYT
21 февраля, 19:01
 
