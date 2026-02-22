Митинг студентов в Тегеране перерос в акцию протеста, пишут СМИ

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Митинг студентов Технологического университета Шариф в Тегеране перерос в акцию протеста в субботу, сообщило агентство Fars.

По информации агентства, после того как одна группа студентов начала выкрикивать антиправительственные и промонархические лозунги, вторая группа в ответ на действия первой стала защищать проправительственную позицию.