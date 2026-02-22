Рейтинг@Mail.ru
Митинг студентов в Тегеране перерос в акцию протеста, пишут СМИ - РИА Новости, 22.02.2026
09:19 22.02.2026
https://ria.ru/20260222/iran-2076057847.html
Митинг студентов в Тегеране перерос в акцию протеста, пишут СМИ
Митинг студентов в Тегеране перерос в акцию протеста, пишут СМИ - РИА Новости, 22.02.2026
Митинг студентов в Тегеране перерос в акцию протеста, пишут СМИ
Митинг студентов Технологического университета Шариф в Тегеране перерос в акцию протеста в субботу, сообщило агентство Fars. РИА Новости, 22.02.2026
в мире, тегеран (город), мешхед
В мире, Тегеран (город), Мешхед
Митинг студентов в Тегеране перерос в акцию протеста, пишут СМИ

Fars: митинг студентов в Тегеране перерос в акцию протеста в субботу

Акция протеста в Тегеране. Стоп-кадр с видео
Акция протеста в Тегеране. Стоп-кадр с видео - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Акция протеста в Тегеране. Стоп-кадр с видео. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Митинг студентов Технологического университета Шариф в Тегеране перерос в акцию протеста в субботу, сообщило агентство Fars.
"Одновременно с началом нового учебного семестра группа студентов университета Шариф собралась (на митинг – ред.) в память о погибших в январских событиях. Было решено, что это собрание пройдет мирно и тихо, но из-за присутствия нескольких человек в масках (начались – ред.) выкрикивания лозунгов с особой направленностью", - говорится в сообщении.
