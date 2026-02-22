Митинг студентов в Тегеране перерос в акцию протеста, пишут СМИ

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Митинг студентов Технологического университета Шариф в Тегеране перерос в акцию протеста в субботу, сообщило агентство Fars.
"Одновременно с началом нового учебного семестра группа студентов университета Шариф собралась (на митинг – ред.) в память о погибших в январских событиях. Было решено, что это собрание пройдет мирно и тихо, но из-за присутствия нескольких человек в масках (начались – ред.) выкрикивания лозунгов с особой направленностью", - говорится в сообщении.
По информации агентства, после того как одна группа студентов начала выкрикивать антиправительственные и промонархические лозунги, вторая группа в ответ на действия первой стала защищать проправительственную позицию.
В соцсетях сообщается о демонстрациях, прошедших в нескольких университетах в Тегеране и Мешхеде. Отмечается, что акция в Технологическом университете Шариф вылилась в столкновение с ополченцами сил "Басидж". Выступления произошли с началом нового семестра и совпали по времени с 40-м днем памяти по погибшим на протестах.