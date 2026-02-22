Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Иране возобновились протесты - РИА Новости, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:57 22.02.2026
https://ria.ru/20260222/iran-2076038216.html
СМИ: в Иране возобновились протесты
СМИ: в Иране возобновились протесты - РИА Новости, 22.02.2026
СМИ: в Иране возобновились протесты
Иранские студенты якобы начали новые антиправительственные протесты, утверждает британская газета Financial Times. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T03:57:00+03:00
2026-02-22T03:57:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
сша
али хаменеи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067217749_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f621344b3a09657b5260bf0524418238.jpg
https://ria.ru/20260222/iran-2076034671.html
https://ria.ru/20260221/ssha-2075914301.html
иран
тегеран (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067217749_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f9263282a9d5986325eb93a6d441613e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, тегеран (город), сша, али хаменеи
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Али Хаменеи
СМИ: в Иране возобновились протесты

FT: иранские студенты вышли на новые антиправительственные протесты

© AP PhotoПротест в Тегеране, Иран
Протест в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© AP Photo
Протест в Тегеране, Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Иранские студенты якобы начали новые антиправительственные протесты, утверждает британская газета Financial Times.
"В первый день нового учебного семестра иранские студенты нескольких университетов устроили антиправительственные протесты, вступив в столкновения с проправительственными группами на территории кампусов", — говорится в материале.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Пушков задался вопросом, что даст миру эскалация ситуации вокруг Ирана
01:54
Как утверждает газета, в субботу студенты престижных технологических университетов имени Амира Кабира и имени Шарифа, расположенных в центральном и западном Тегеране, собрались на территории кампуса, скандируя лозунги против иранских властей и высшего руководителя страны аятоллы Али Хаменеи.
"Протесты проходят на фоне обострения напряженности в отношениях с США", — говорится в материале.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
СМИ: США рассматривают ликвидацию верховного лидера Ирана
Вчера, 03:51
 
В миреИранТегеран (город)СШААли Хаменеи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала