Пушков задался вопросом, что даст миру эскалация ситуации вокруг Ирана
01:54 22.02.2026 (обновлено: 05:45 22.02.2026)
Пушков задался вопросом, что даст миру эскалация ситуации вокруг Ирана
Российский сенатор Алексей Пушков задался вопросом, что даст миру возможная эскалация ситуации вокруг Ирана. РИА Новости, 22.02.2026
Пушков задался вопросом, что даст миру эскалация ситуации вокруг Ирана

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков задался вопросом, что даст миру возможная эскалация ситуации вокруг Ирана.
Ранее президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о том, планирует ли он наносить ограниченные удары по Ирану, заявил, что рассматривает такую возможность. Кроме того, как писал портал Axios со ссылкой на неназванного советника Трампа, США рассматривают вариант ликвидации верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи и его сына Моджтабы как один из возможных способов разрешения ситуации вокруг исламской республики.
"При этом без ответа остаются очень многие вопросы (Вокруг ситуации с Ираном. — Прим. ред.)", — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатору, в частности, непонятно, что именно могут получить США, что дадут возможные ограниченные удары, есть ли у Штатов цель сменить власть в Иране и возможна ли долгосрочная военная операция против республики.
По его мнению, из-за отсутствия ответов можно предположить, что "нагнетание обстановки и американская военная эскалация вокруг Ирана только частично связана со стремлением США "обуздать" Иран и нанести ущерб его военному потенциалу", а ее корни уходят во внутриполитическую ситуацию в США.
