Пушков задался вопросом, что даст миру эскалация ситуации вокруг Ирана

Сенатору, в частности, непонятно, что именно могут получить США, что дадут возможные ограниченные удары, есть ли у Штатов цель сменить власть в Иране и возможна ли долгосрочная военная операция против республики.

По его мнению, из-за отсутствия ответов можно предположить, что "нагнетание обстановки и американская военная эскалация вокруг Ирана только частично связана со стремлением США "обуздать" Иран и нанести ущерб его военному потенциалу", а ее корни уходят во внутриполитическую ситуацию в США.