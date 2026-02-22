Рейтинг@Mail.ru
Интерпол ищет россиянина, подозреваемого в съемке интимных видео в Африке - РИА Новости, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:13 22.02.2026 (обновлено: 23:31 22.02.2026)
https://ria.ru/20260222/interpol-2076130926.html
Интерпол ищет россиянина, подозреваемого в съемке интимных видео в Африке
Интерпол ищет россиянина, подозреваемого в съемке интимных видео в Африке - РИА Новости, 22.02.2026
Интерпол ищет россиянина, подозреваемого в съемке интимных видео в Африке
Правоохранители Ганы направили запрос в Интерпол для розыска российского видеоблогера, подозреваемого в тайной съемке интимного видео с местными женщинами,... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T21:13:00+03:00
2026-02-22T23:31:00+03:00
в мире
гана
кения
интерпол
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153315/84/1533158486_0:260:2500:1666_1920x0_80_0_0_7ffe02fb392838e0390c0e0e3b70d21b.jpg
https://ria.ru/20260217/oae-2075017196.html
https://ria.ru/20260126/interpol-2070436057.html
гана
кения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153315/84/1533158486_279:0:2500:1666_1920x0_80_0_0_48d5949ed554dbaa70d17babde355c92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гана, кения, интерпол, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
В мире, Гана, Кения, Интерпол, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Интерпол ищет россиянина, подозреваемого в съемке интимных видео в Африке

Интерпол ищет россиянина, подозреваемого в незаконной интимной съемке в Африке

© AP Photo / Laurent CiprianiШтаб-квартира Интерпола в Лионе
Штаб-квартира Интерпола в Лионе - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© AP Photo / Laurent Cipriani
Штаб-квартира Интерпола в Лионе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПРЕТОРИЯ, 22 фев - РИА Новости. Правоохранители Ганы направили запрос в Интерпол для розыска российского видеоблогера, подозреваемого в тайной съемке интимного видео с местными женщинами, заявил министр коммуникаций и цифровых технологий страны Самюэл Нартэ Джордж.
"В сотрудничестве с уголовным розыском полиции Ганы мы инициировали международные правовые действия", - заявил он.
Флаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Двух россиян, объявленных в розыск Интерполом, депортировали из ОАЭ
17 февраля, 17:10
По утверждению властей Ганы, блогера зовут Владислав Люльков. Он подозревается в том, что, предположительно, без ведома женщин записывал с ними видео, после чего якобы публиковал ролики в интернете для монетизации "контента". Власти Ганы считают это нарушением закона о кибербезопасности.
По аналогичным подозрениям против блогера также ведется расследование в Кении, сообщали местные СМИ.
В базе интерпола Люльков пока не числится.
В базе розыска МВД РФ Люльков не значится.
Офицер Интерпола - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Интерпол задержал почти четыре тысячи человек за торговлю людьми
26 января, 23:01
 
В миреГанаКенияИнтерполМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала