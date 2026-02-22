Интерпол ищет россиянина, подозреваемого в съемке интимных видео в Африке

ПРЕТОРИЯ, 22 фев - РИА Новости. Правоохранители Ганы направили запрос в Интерпол для розыска российского видеоблогера, подозреваемого в тайной съемке интимного видео с местными женщинами, заявил министр коммуникаций и цифровых технологий страны Самюэл Нартэ Джордж.

По утверждению властей Ганы, блогера зовут Владислав Люльков. Он подозревается в том, что, предположительно, без ведома женщин записывал с ними видео, после чего якобы публиковал ролики в интернете для монетизации "контента". Власти Ганы считают это нарушением закона о кибербезопасности.