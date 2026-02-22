Рейтинг@Mail.ru
Глава АдГ призвала вернуться к импорту энергоносителей из России - РИА Новости, 22.02.2026
05:50 22.02.2026
Глава АдГ призвала вернуться к импорту энергоносителей из России
Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель на партийном мероприятии в федеральной земле Рейнланд-Пфальц призвала вернуться к атомной... РИА Новости, 22.02.2026
в мире
россия
германия
рейнланд-пфальц
алиса вайдель
россия
германия
рейнланд-пфальц
в мире, россия, германия, рейнланд-пфальц, алиса вайдель
В мире, Россия, Германия, Рейнланд-Пфальц, Алиса Вайдель
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель на партийном мероприятии в федеральной земле Рейнланд-Пфальц призвала вернуться к атомной энергетике и импорту энергоносителей из России.
"Германия должна вернуться к доступному и надежному энергоснабжению, чтобы быть конкурентноспособной на международном уровне. И к этому относится и возврат к атомной энергетике, разумеется, и мы должны закупать энергоносители, нефть и газ, там, где это доступнее всего - в России", - заявила она.
По данным объединенного реестра газовых хранилищ (AGSI), по состоянию на 6 февраля 2026 года заполненность хранилищ ФРГ газом составляла лишь 28,42%. Ранее представитель министерства экономики ФРГ назвала надежной ситуацию с газоснабжением в Германии, несмотря на падение уровня заполненности газохранилищ.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов - он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Лидер АдГ заявила, что мир в Европе возможен только при участии России
В миреРоссияГерманияРейнланд-ПфальцАлиса Вайдель
 
 
