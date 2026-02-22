https://ria.ru/20260222/import-2076042391.html
Глава АдГ призвала вернуться к импорту энергоносителей из России
Глава АдГ призвала вернуться к импорту энергоносителей из России - РИА Новости, 22.02.2026
Глава АдГ призвала вернуться к импорту энергоносителей из России
Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель на партийном мероприятии в федеральной земле Рейнланд-Пфальц призвала вернуться к атомной... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T05:50:00+03:00
2026-02-22T05:50:00+03:00
2026-02-22T05:50:00+03:00
в мире
россия
германия
рейнланд-пфальц
алиса вайдель
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/17/2037174140_0:146:2048:1298_1920x0_80_0_0_e88fb1d108726b95da89510f53c71bf6.jpg
https://ria.ru/20260222/evropa-2076037528.html
россия
германия
рейнланд-пфальц
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/17/2037174140_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_569656e72fd54c794648855e64e6294a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, германия, рейнланд-пфальц, алиса вайдель
В мире, Россия, Германия, Рейнланд-Пфальц, Алиса Вайдель
Глава АдГ призвала вернуться к импорту энергоносителей из России
Вайдель призвала вернуться к атомной энергетике и импорту энергоносителей из РФ
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель на партийном мероприятии в федеральной земле Рейнланд-Пфальц призвала вернуться к атомной энергетике и импорту энергоносителей из России.
"Германия должна вернуться к доступному и надежному энергоснабжению, чтобы быть конкурентноспособной на международном уровне. И к этому относится и возврат к атомной энергетике, разумеется, и мы должны закупать энергоносители, нефть и газ, там, где это доступнее всего - в России", - заявила она.
По данным объединенного реестра газовых хранилищ (AGSI), по состоянию на 6 февраля 2026 года заполненность хранилищ ФРГ
газом составляла лишь 28,42%. Ранее представитель министерства экономики ФРГ назвала надежной ситуацию с газоснабжением в Германии, несмотря на падение уровня заполненности газохранилищ.
В РФ
не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов - он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.