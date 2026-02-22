Глава АдГ призвала вернуться к импорту энергоносителей из России

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель на партийном мероприятии в федеральной земле Рейнланд-Пфальц призвала вернуться к атомной энергетике и импорту энергоносителей из России.

"Германия должна вернуться к доступному и надежному энергоснабжению, чтобы быть конкурентноспособной на международном уровне. И к этому относится и возврат к атомной энергетике, разумеется, и мы должны закупать энергоносители, нефть и газ, там, где это доступнее всего - в России", - заявила она.