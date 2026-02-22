Названы "красные флаги" головокружения, с которыми стоит обращаться к врачу

«

"Если головокружение сопровождается резкой слабостью в руке или ноге, нарушением речи, перекосом лица, двоением в глазах, внезапной резкой полной потерей слуха с одной стороны, резкой дикой головной болью, которой никогда до этого у вас не было, то это повод обратиться к врачу. Провести экстренное дообследование для исключения серьезных, опасных причин головокружения", - рассказал специалист.