Названы "красные флаги" головокружения, с которыми стоит обращаться к врачу - 22.02.2026
09:22 22.02.2026
Названы "красные флаги" головокружения, с которыми стоит обращаться к врачу
Названы "красные флаги" головокружения, с которыми стоит обращаться к врачу
Опасными сопутствующими симптомами головокружения являются резкая слабость в руке или ноге, нарушение речи, внезапная резкая односторонняя потеря слуха, в... РИА Новости, 22.02.2026
здоровье - общество, россия, невролог
Здоровье - Общество, Россия, невролог
Названы "красные флаги" головокружения, с которыми стоит обращаться к врачу

РИА Новости: нарушения речи и слуха при головокружении требуют обращения к врачу

© Fotolia / Junial EnterprisesДевушка закрывает руками лицо
Девушка закрывает руками лицо - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© Fotolia / Junial Enterprises
Девушка закрывает руками лицо. Архивное фото
ТУЛА, 22 фев – РИА Новости. Опасными сопутствующими симптомами головокружения являются резкая слабость в руке или ноге, нарушение речи, внезапная резкая односторонняя потеря слуха, в случае их возникновения стоит проконсультироваться со специалистом, рассказал РИА Новости тульский врач-невролог, мануальный терапевт, реабилитолог Александр Атяшев.
«
"Если головокружение сопровождается резкой слабостью в руке или ноге, нарушением речи, перекосом лица, двоением в глазах, внезапной резкой полной потерей слуха с одной стороны, резкой дикой головной болью, которой никогда до этого у вас не было, то это повод обратиться к врачу. Провести экстренное дообследование для исключения серьезных, опасных причин головокружения", - рассказал специалист.
При этом врач объяснил, что необходимо различать головокружение, когда мир кружится будто на карусели, и неустойчивость – когда штормит или земля уходит из-под ног. Причины этих состояний разные.
"Ощущение, когда человека "ведет" при резком вставании или в магазинах между полками, чаще всего безопасное. С этим стоит обращаться к врачу, если оно сильно мешает или длиться уже долго", - заключил Атяшев.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
