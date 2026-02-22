Рейтинг@Mail.ru
Представитель ХСС раскритиковал идею о запрете соцсетей для детей в ФРГ - РИА Новости, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:51 22.02.2026
https://ria.ru/20260222/germaniya-2076124683.html
Представитель ХСС раскритиковал идею о запрете соцсетей для детей в ФРГ
Представитель ХСС раскритиковал идею о запрете соцсетей для детей в ФРГ - РИА Новости, 22.02.2026
Представитель ХСС раскритиковал идею о запрете соцсетей для детей в ФРГ
Глава земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в бундестаге Александр Хоффманн подверг критике инициативу своих партнеров по правящей коалиции о... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T19:51:00+03:00
2026-02-22T19:51:00+03:00
в мире
германия
штутгарт
хдс/хсс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_01369679a70f914fcf744c4bd7aed3f6.jpg
https://ria.ru/20260208/sotsseti-2072992523.html
https://ria.ru/20260216/britanija-2074579451.html
германия
штутгарт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_267:136:2816:2048_1920x0_80_0_0_270052888e1afefe9e358c5d7f4a4a9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, штутгарт, хдс/хсс
В мире, Германия, Штутгарт, ХДС/ХСС
Представитель ХСС раскритиковал идею о запрете соцсетей для детей в ФРГ

Хоффманн раскритиковал идею о запрете соцсетей для детей в Германии

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 22 фев - РИА Новости. Глава земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в бундестаге Александр Хоффманн подверг критике инициативу своих партнеров по правящей коалиции о введении в Германии возрастных ограничений на пользование соцсетями.
Ранее представители входящих в правящую коалицию Германии Социал-демократической партии (СДПГ) и Христанско-демократического союза (ХДС) выступили с инициативой запретить в стране детям до 14 лет пользоваться соцсетями. ХДС, в свою очередь, на прошедшем 20-21 февраля съезде партии в Штутгарте принял резолюцию, в которой также содержится призыв к правительству ФРГ разработать правила использования соцсетей детьми в возрасте до 16 лет с целью их "особой защиты".
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Дуров назвал самых ярых сторонников запрета соцсетей для подростков
8 февраля, 11:37
При этом в правительстве ФРГ ранее заявляли о готовности принять решение по этому вопросу лишь ближе к осени.
"Эта дискуссия о запрете (для детей соцсетей - ред.) не соответствует реальности", - заявил Хоффманн в интервью газете Augsburger Allgemeine.
Политик убежден, что вместо запретов следовало бы обучить подрастающее поколение "правильному обращению" с соцсетями. "Необходимо, чтобы они (дети - ред.) учились развивать собственную медийную компетенцию в сочетании с лучшей защитой от контента, опасного для несовершеннолетних", - сказал Хоффманн.
В этой связи представитель ХСС высказался за ужесточение ответственности за контент для операторов соцсетей. "Политики должны возложить ответственность на операторов платформ, а не лишать детей и подростков возможности развивать цифровые навыки, вводя запреты", - заключил Хоффманн.
Ранее лидер ХСС Маркус Зёдер также назвал запрет соцсетей для детей в Германии "полной ерундой", заявив, что такая мера только повысит их тягу к цифровым платформам.
В последнее время все больше стран пытаются ограничить влияние соцсетей на подрастающее поколение. В октябре агентство Франс Пресс со ссылкой на премьера Дании Метте Фредериксен передавало, что власти планируют запретить детям до 15 лет пользоваться социальными сетями. Агентство Блумберг ранее сообщало, что Франция, Испания и Греция собираются ввести обязательные возрастные ограничения для пользователей соцсетей. О возможном введении возрастных ограничений для пользователей соцсетей заявляли также в Турции.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Стармер попросит одобрение парламента на запрет соцсетей для детей
16 февраля, 02:12
 
В миреГерманияШтутгартХДС/ХСС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала