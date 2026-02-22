Представитель ХСС раскритиковал идею о запрете соцсетей для детей в ФРГ

БЕРЛИН, 22 фев - РИА Новости. Глава земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в бундестаге Александр Хоффманн подверг критике инициативу своих партнеров по правящей коалиции о введении в Германии возрастных ограничений на пользование соцсетями.

Ранее представители входящих в правящую коалицию Германии Социал-демократической партии (СДПГ) и Христанско-демократического союза ( ХДС ) выступили с инициативой запретить в стране детям до 14 лет пользоваться соцсетями. ХДС, в свою очередь, на прошедшем 20-21 февраля съезде партии в Штутгарте принял резолюцию, в которой также содержится призыв к правительству ФРГ разработать правила использования соцсетей детьми в возрасте до 16 лет с целью их "особой защиты".

При этом в правительстве ФРГ ранее заявляли о готовности принять решение по этому вопросу лишь ближе к осени.

"Эта дискуссия о запрете (для детей соцсетей - ред.) не соответствует реальности", - заявил Хоффманн в интервью газете Augsburger Allgemeine

Политик убежден, что вместо запретов следовало бы обучить подрастающее поколение "правильному обращению" с соцсетями. "Необходимо, чтобы они (дети - ред.) учились развивать собственную медийную компетенцию в сочетании с лучшей защитой от контента, опасного для несовершеннолетних", - сказал Хоффманн.

В этой связи представитель ХСС высказался за ужесточение ответственности за контент для операторов соцсетей. "Политики должны возложить ответственность на операторов платформ, а не лишать детей и подростков возможности развивать цифровые навыки, вводя запреты", - заключил Хоффманн.

Ранее лидер ХСС Маркус Зёдер также назвал запрет соцсетей для детей в Германии "полной ерундой", заявив, что такая мера только повысит их тягу к цифровым платформам.