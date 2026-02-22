Рейтинг@Mail.ru
Рождение детей стало непозволительной роскошью для многих жителей Германии - РИА Новости, 22.02.2026
18:21 22.02.2026
Рождение детей стало непозволительной роскошью для многих жителей Германии
Рождение детей стало непозволительной роскошью для многих жителей Германии
Большинство немцев признались, что не могут позволить себе рождение детей из-за слишком высокой стоимости жизни в Германии, следует из результатов опроса... РИА Новости, 22.02.2026
Рождение детей стало непозволительной роскошью для многих жителей Германии

Bild: рождение детей стало непозволительной роскошью для многих жителей Германии

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЖенщина с ребенком
Женщина с ребенком - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Женщина с ребенком. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Большинство немцев признались, что не могут позволить себе рождение детей из-за слишком высокой стоимости жизни в Германии, следует из результатов опроса института Insa, которые приводит газета Bild.
"Многие немцы, по-видимому, хотели бы стать родителями, но не решаются на это из-за высоких расходов", - говорится в материале.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Опрос показал, сколько немцев недовольны работой Мерца
7 февраля, 15:30
Согласно результатам опроса, 55% немцев считают расходы на детей в Германии неподъемными. Противоположное мнение высказали только 34% опрошенных. Еще 11% затруднились с ответом.
Главным фактором, препятствующим рождению детей, 81% опрошенных назвали слишком высокую стоимость жизни в стране, а именно расходы на аренду жилья, продукты питания и электроэнергию.
Кроме того, 59% немцев также указали на высокие налоги и социальные взносы, препятствующие принятию ими решения о рождении ребенка. Еще 58% опрошенных пожаловались на нехватку мест в яслях и детских садах.
В дополнение к этому 48% жителей страны оценили как недостаточную поддержку государства в области материнства и детства, а 40% заявили, что сильно потеряют в своих доходах после рождения ребенка.
"Большинство немцев, в том числе свыше 60% из них в возрасте от 30 до 49 лет, считают, что в Германии в настоящее время просто невозможно позволить себе иметь детей", - прокомментировал результаты опроса руководитель института Insa Герман Бинкерт, попутно назвав сложившуюся ситуацию драматичной.
Опрос проводился 19 и 20 февраля 2026 года среди 1003 человек. Данные о статистической погрешности не приводятся.
Мюнхенский институт IFO ранее опубликовал данные, согласно которым население Германии может сократиться к 2070 году на 10%, что гораздо больше, чем предполагалось ранее. Причиной пересмотра прогноза стали новые данные переписи населения ФРГ от 2022 года, согласно которым в стране на тот момент проживали около 81,9 миллиона человек, что примерно на 100 тысяч меньше, чем считалось ранее.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Опрос показал отношение немцев к созданию ядерного оружия
3 февраля, 18:23
 
В миреГерманияBild
 
 
