Рейтинг@Mail.ru
Власти ФРГ не подготовились к отказу от газа из России, заявил политик - РИА Новости, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:49 22.02.2026
https://ria.ru/20260222/gaz-2076044390.html
Власти ФРГ не подготовились к отказу от газа из России, заявил политик
Власти ФРГ не подготовились к отказу от газа из России, заявил политик - РИА Новости, 22.02.2026
Власти ФРГ не подготовились к отказу от газа из России, заявил политик
Власти Германии, отказавшиеся от газа из России, никак не подготовились к обеспечению страны топливом в новых условиях, высказал РИА Новости мнение глава... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T06:49:00+03:00
2026-02-22T06:49:00+03:00
в мире
германия
россия
европа
фридрих мерц
алексей миллер
евросоюз
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103775/94/1037759442_0:0:3167:1781_1920x0_80_0_0_54fe6810153c81f5e466dd4bf539de38.jpg
https://ria.ru/20260221/gaz-2075917218.html
https://ria.ru/20260222/import-2076042391.html
германия
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103775/94/1037759442_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_eb45415d8e10c6417c2761e0b91ad3ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, россия, европа, фридрих мерц, алексей миллер, евросоюз, газпром
В мире, Германия, Россия, Европа, Фридрих Мерц, Алексей Миллер, Евросоюз, Газпром
Власти ФРГ не подготовились к отказу от газа из России, заявил политик

Политик Нимайер: власти ФРГ не подготовились к отказу от газа из РФ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкФлаги Германии, России и ЕС
Флаги Германии, России и ЕС - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Флаги Германии, России и ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Власти Германии, отказавшиеся от газа из России, никак не подготовились к обеспечению страны топливом в новых условиях, высказал РИА Новости мнение глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), к 16 февраля уровень запасов газа в хранилищах Германии опустился до 22,99%
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
В ФРГ заявили о критическом положении страны из-за отказа от газа из России
Вчера, 04:51
"Из США мы получаем только небольшой объем, но у нас в любом случае всего четыре терминала для сжиженного природного газа. Даже если бы приходило достаточно, все равно была бы очередь (газовозов - ред.) из-за нехватки терминалов. Власти ни к чему не подготовились", - сказал агентству Нимайер, комментируя последствия отказа от газа из РФ.
Он также указал, что правительство канцлера Фридриха Мерца пытается договориться о поставках СПГ из Катара, но между сторонами есть расхождения по условиям поставок.
Страны-участницы Евросоюза в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер 14 февраля этого года охарактеризовал нынешнюю ситуацию с пустеющими хранилищами газа в Европе, и особенно в ключевой стране Евросоюза - Германии, - как критически напряженную.
Алиса Вайдель - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Глава АдГ призвала вернуться к импорту энергоносителей из России
05:50
 
В миреГерманияРоссияЕвропаФридрих МерцАлексей МиллерЕвросоюзГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала