Власти ФРГ не подготовились к отказу от газа из России, заявил политик

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Власти Германии, отказавшиеся от газа из России, никак не подготовились к обеспечению страны топливом в новых условиях, высказал РИА Новости мнение глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
"Из США мы получаем только небольшой объем, но у нас в любом случае всего четыре терминала для сжиженного природного газа. Даже если бы приходило достаточно, все равно была бы очередь (газовозов - ред.) из-за нехватки терминалов. Власти ни к чему не подготовились", - сказал агентству Нимайер, комментируя последствия отказа от газа из РФ.
Он также указал, что правительство канцлера Фридриха Мерца пытается договориться о поставках СПГ из Катара, но между сторонами есть расхождения по условиям поставок.
Страны-участницы Евросоюза в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер 14 февраля этого года охарактеризовал нынешнюю ситуацию с пустеющими хранилищами газа в Европе, и особенно в ключевой стране Евросоюза - Германии, - как критически напряженную.