Власти ФРГ не подготовились к отказу от газа из России, заявил политик

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Власти Германии, отказавшиеся от газа из России, никак не подготовились к обеспечению страны топливом в новых условиях, высказал РИА Новости мнение глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.