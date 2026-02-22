Имя Гарегина II произнесли во время литургии в присутствии Пашиняна

ЕРЕВАН, 22 фев - РИА Новости. Имя католикоса всех армян Гарегина II произнесли священники, отслужившие литургию в церкви армянского города Севан, в присутствии премьера Армении Никола Пашиняна вопреки его требованиям.

Ранее Пашинян заявлял, что во время литургий с его участием вопреки каноническим нормам имя католикоса всех армян произноситься не должно.