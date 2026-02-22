Рейтинг@Mail.ru
Имя Гарегина II произнесли во время литургии в присутствии Пашиняна
Религия
 
19:00 22.02.2026
Имя Гарегина II произнесли во время литургии в присутствии Пашиняна
Имя Гарегина II произнесли во время литургии в присутствии Пашиняна - РИА Новости, 22.02.2026
Имя Гарегина II произнесли во время литургии в присутствии Пашиняна
Имя католикоса всех армян Гарегина II произнесли священники, отслужившие литургию в церкви армянского города Севан, в присутствии премьера Армении Никола... РИА Новости, 22.02.2026
религия
армения
гарегин ii
никол пашинян
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
армения
армения, гарегин ii, никол пашинян, самвел карапетян, армянская апостольская церковь
Религия, Армения, Гарегин II, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь
Имя Гарегина II произнесли во время литургии в присутствии Пашиняна

Имя Гарегина II произнесли во время литургии в Армении в присутствии Пашиняна

ЕРЕВАН, 22 фев - РИА Новости. Имя католикоса всех армян Гарегина II произнесли священники, отслужившие литургию в церкви армянского города Севан, в присутствии премьера Армении Никола Пашиняна вопреки его требованиям.
Ранее Пашинян заявлял, что во время литургий с его участием вопреки каноническим нормам имя католикоса всех армян произноситься не должно.
Аршак Хачатрян - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
"Видеокомпромат" на архиепископа ААЦ сфабриковали, заявил адвокат
15 февраля, 23:18
Видеокадры со службы в севанской церкви, во время которой священник упомянул Гарегина II, опубликовало агентство Sputnik Армения.
Настоятель церкви иерей Степанос Игнатевосян заявил агентству, что литургия прошла так, как должна была пройти, с упоминанием имени католикоса всех армян. Что касается присутствия Пашиняна, то, по словам священника, он об заранее не знал.
Конфликт властей республики и Армянской апостольской церкви сопровождается преследованием священнослужителей. Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской апостольской церкви. В ААЦ считают их преследование незаконным. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, вложившего много средств в развитие Армении, арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II во время встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и духовным лидером Азербайджана Аллахшукюром Пашазаде. 8 сентября 2017 - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Собравшиеся в Австрии епископы ААЦ заявили о верности Католикосу всех армян
20 февраля, 01:29
 
РелигияАрменияГарегин IIНикол ПашинянСамвел КарапетянАрмянская апостольская церковь
 
 
