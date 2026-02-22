Имя Гарегина II произнесли во время литургии в присутствии Пашиняна

ЕРЕВАН, 22 фев - РИА Новости. Имя католикоса всех армян Гарегина II произнесли священники, отслужившие литургию в церкви армянского города Севан, в присутствии премьера Армении Никола Пашиняна вопреки его требованиям.
Ранее Пашинян заявлял, что во время литургий с его участием вопреки каноническим нормам имя католикоса всех армян произноситься не должно.
Видеокадры со службы в севанской церкви, во время которой священник упомянул Гарегина II, опубликовало агентство Sputnik Армения.
Настоятель церкви иерей Степанос Игнатевосян заявил агентству, что литургия прошла так, как должна была пройти, с упоминанием имени католикоса всех армян. Что касается присутствия Пашиняна, то, по словам священника, он об заранее не знал.
Конфликт властей республики и Армянской апостольской церкви сопровождается преследованием священнослужителей. Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской апостольской церкви. В ААЦ считают их преследование незаконным. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, вложившего много средств в развитие Армении, арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.