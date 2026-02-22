https://ria.ru/20260222/galuschenko-2076071178.html
Раскрыта связь экс-жены Галущенко с фигурантом офшорного дела
Раскрыта связь экс-жены Галущенко с фигурантом офшорного дела - РИА Новости, 22.02.2026
Раскрыта связь экс-жены Галущенко с фигурантом офшорного дела
Бывшая жена обвиняемого в отмывании денег экс-министра энергетики Украины Германа Галущенко открыла в Женеве архитектурную фирму вместе с финансистом, чьи... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T11:44:00+03:00
2026-02-22T11:44:00+03:00
2026-02-22T11:44:00+03:00
в мире
швейцария
одесса
украина
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
дело миндича
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825765876_160:70:795:427_1920x0_80_0_0_2950181f4bdecf854e1a3a8d3b0df824.jpg
https://ria.ru/20260216/galuschenko-2074605801.html
https://ria.ru/20260217/galuschenko-2074948928.html
швейцария
одесса
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825765876_0:0:889:666_1920x0_80_0_0_4fe8fd65c203773f72f8e2067e502f62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швейцария, одесса, украина, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), дело миндича
В мире, Швейцария, Одесса, Украина, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Дело Миндича
Раскрыта связь экс-жены Галущенко с фигурантом офшорного дела
Бывшая жена Галущенко открыла фирму вместе с фигурантом офшорного дела
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Бывшая жена обвиняемого в отмывании денег экс-министра энергетики Украины Германа Галущенко открыла в Женеве архитектурную фирму вместе с финансистом, чьи компании фигурировали в масштабном расследовании об офшорных схемах, выяснило РИА Новости, изучив открытые данные.
В понедельник украинское Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ
) сообщило, что Галущенко
был задержан в рамках дела "Мидас" о коррупции в сфере украинской энергетики. Ранее НАБУ сообщало, что часть средств, "отмытых" в пользу Галущенко за последние пять лет, была размещена на счетах его бывшей жены в Швейцарии
.
Как выяснило РИА Новости, экс-супругой Галущенко является Ольга Богданова. В феврале 2023 года она зарегистрировала компанию B.A.G. SARL (Bogdanova Architectural Group). В коммерческом реестре она числится единственным владельцем фирмы. Об открытии бизнеса в Швейцарии она сама сообщала в социальных сетях.
Президентом компании и лицом с правом подписи указан Жером Айоз - партнер женевской CMSCO SA (ранее Comatrans SA), которая занимается сопровождением международных финансовых операций. Айоз также был директором мальтийской Premium Steel & Commodities Trading Limited.
Как выяснило РИА Новости, обе структуры упоминались в "Райском досье" - масштабном журналистском расследовании 2017 года об офшорных компаниях и схемах элиты по выводу средств за рубеж.
РИА Новости также выяснило, что компания Comatrans SA ранее уже попадала в поле зрения НАБУ по "дорожному делу" в Одессе
. Следователи в 2018 году проверяли схему по завышению цен на ремонт дорог в Одессе и вывод средств через офшоры, в том числе на счета Comatrans SA и Edco Finance Ltd в Швейцарии.
По данным НАБУ, в течение 2021-2025 годов в пользу Галущенко было "отмыто" 12 миллионов долларов. На счета фонда, которыми распоряжалась семья экс-министра перечислили более 7,4 миллиона долларов, еще почти 4 миллиона долларов были выданы в Швейцарии наличными.