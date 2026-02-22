Рейтинг@Mail.ru
22.02.2026
Раскрыта связь экс-жены Галущенко с фигурантом офшорного дела
22.02.2026
Раскрыта связь экс-жены Галущенко с фигурантом офшорного дела
в мире
швейцария
одесса
украина
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
дело миндича
швейцария, одесса, украина, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), дело миндича
В мире, Швейцария, Одесса, Украина, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Дело Миндича
Раскрыта связь экс-жены Галущенко с фигурантом офшорного дела

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМинистр энергетики Украины Герман Галущенко
Министр энергетики Украины Герман Галущенко. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Бывшая жена обвиняемого в отмывании денег экс-министра энергетики Украины Германа Галущенко открыла в Женеве архитектурную фирму вместе с финансистом, чьи компании фигурировали в масштабном расследовании об офшорных схемах, выяснило РИА Новости, изучив открытые данные.
В понедельник украинское Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило, что Галущенко был задержан в рамках дела "Мидас" о коррупции в сфере украинской энергетики. Ранее НАБУ сообщало, что часть средств, "отмытых" в пользу Галущенко за последние пять лет, была размещена на счетах его бывшей жены в Швейцарии.
Украинскому экс-министру энергетики предъявили обвинение в отмывании денег
16 февраля, 09:16
Как выяснило РИА Новости, экс-супругой Галущенко является Ольга Богданова. В феврале 2023 года она зарегистрировала компанию B.A.G. SARL (Bogdanova Architectural Group). В коммерческом реестре она числится единственным владельцем фирмы. Об открытии бизнеса в Швейцарии она сама сообщала в социальных сетях.
Президентом компании и лицом с правом подписи указан Жером Айоз - партнер женевской CMSCO SA (ранее Comatrans SA), которая занимается сопровождением международных финансовых операций. Айоз также был директором мальтийской Premium Steel & Commodities Trading Limited.
Как выяснило РИА Новости, обе структуры упоминались в "Райском досье" - масштабном журналистском расследовании 2017 года об офшорных компаниях и схемах элиты по выводу средств за рубеж.
РИА Новости также выяснило, что компания Comatrans SA ранее уже попадала в поле зрения НАБУ по "дорожному делу" в Одессе. Следователи в 2018 году проверяли схему по завышению цен на ремонт дорог в Одессе и вывод средств через офшоры, в том числе на счета Comatrans SA и Edco Finance Ltd в Швейцарии.
По данным НАБУ, в течение 2021-2025 годов в пользу Галущенко было "отмыто" 12 миллионов долларов. На счета фонда, которыми распоряжалась семья экс-министра перечислили более 7,4 миллиона долларов, еще почти 4 миллиона долларов были выданы в Швейцарии наличными.
Галущенко, обвиняемый в отмывании денег, заявил, что не сможет внести залог
17 февраля, 13:55
 
