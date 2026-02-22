Рейтинг@Mail.ru
Ла Лига расследует поведение фанатов, которые желали смерти Винисиусу - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
10:46 22.02.2026
https://ria.ru/20260222/futbol-2076067485.html
Ла Лига расследует поведение фанатов, которые желали смерти Винисиусу
Ла Лига расследует поведение фанатов, которые желали смерти Винисиусу - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
Ла Лига расследует поведение фанатов, которые желали смерти Винисиусу
Ла Лига расследует поведение болельщиков "Осасуны", которые желали смерти футболисту мадридского "Реала" Винисиусу Жуниору, сообщает The Athletic со ссылкой на... РИА Новости Спорт, 22.02.2026
2026-02-22T10:46:00+03:00
2026-02-22T10:46:00+03:00
футбол
испания
спорт
винисиус жуниор
осасуна
реал мадрид
бенфика
лига чемпионов уефа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075362639_0:43:1080:651_1920x0_80_0_0_71960e0f3fff3ba3d7aa2ede04766936.jpg
https://ria.ru/20260219/vinisius-2075501586.html
испания
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075362639_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_6928cc7ac12b66631f8e675d40c3b5a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
испания, спорт, винисиус жуниор, осасуна, реал мадрид, бенфика, лига чемпионов уефа, чемпионат испании по футболу
Футбол, Испания, Спорт, Винисиус Жуниор, Осасуна, Реал Мадрид, Бенфика, Лига чемпионов УЕФА, Чемпионат Испании по футболу
Ла Лига расследует поведение фанатов, которые желали смерти Винисиусу

В Ла Лиге расследуют поведение пожелавших смерти Винисиусу фанатов "Осасуны"

© Фотография из соцсетейВинисиус Жуниор
Винисиус Жуниор - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© Фотография из соцсетей
Винисиус Жуниор. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Ла Лига расследует поведение болельщиков "Осасуны", которые желали смерти футболисту мадридского "Реала" Винисиусу Жуниору, сообщает The Athletic со ссылкой на ответ организации.
В субботу "Реал" уступил "Осасуне" (1:2) в выездном матче 25-го тура чемпионата Испании. У "королевского клуба" отличился Винисиус.
Чемпионат Испании по футболу
21 февраля 2026 • начало в 20:30
Завершен
Осасуна
2 : 1
Реал Мадрид
38‎’‎ • Анте Будимир (П)
90‎’‎ • Рауль Гарсия
(Рауль Моро)
73‎’‎ • Винисиус Жуниор
(Федерико Вальверде)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Болельщики хозяев называли бразильца дураком, скандировали "Винисиус, умри", а также "Винисиус, пляжный мяч", отсылая ко второму месту Винисиуса в голосовании награды "Золотой мяч" в 2024 году. В Ла Лиге заявили, что проведут анализ поведения болельщиков "Осасуны".
Ранее "Реал" обыграл на выезде "Бенфику" (1:0) в первом матче раунда за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. После гола Винисиуса встреча была прервана почти на 10 минут из-за того, что бразилец вступил в перепалку с полузащитником "Бенфики" Джанлукой Престианни и пожаловался арбитру на расистские оскорбления с его стороны. Винисиус направился в сторону раздевалки, но после уговоров тренерского штаба продолжил встречу.
В текущем сезоне 25-летний Винисиус провел 36 матчей и забил 12 голов.
Винисиус Жуниор - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
"Реал" предоставил УЕФА доказательства оскорблений в адрес Винисиуса
19 февраля, 15:14
 
ФутболИспанияСпортВинисиус ЖуниорОсасунаРеал МадридБенфикаЛига чемпионов 2025-2026Чемпионат Испании по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Амур
    3
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Металлург Мг
    Адмирал
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Спартак Москва
    3
    5
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Шанхайские Драконы
    4
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    США
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Сибирь
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Леванте
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Арсенал
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Парма
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Кремонезе
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Валенсия
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала