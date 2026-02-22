Ла Лига расследует поведение фанатов, которые желали смерти Винисиусу

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Ла Лига расследует поведение болельщиков "Осасуны", которые желали смерти футболисту мадридского "Реала" Винисиусу Жуниору, сообщает The Athletic со ссылкой на ответ организации.
В субботу "Реал" уступил "Осасуне" (1:2) в выездном матче 25-го тура чемпионата Испании. У "королевского клуба" отличился Винисиус.
21 февраля 2026 • начало в 20:30
Завершен
38’ • Анте Будимир (П)
90’ • Рауль Гарсия
73’ • Винисиус Жуниор
Болельщики хозяев называли бразильца дураком, скандировали "Винисиус, умри", а также "Винисиус, пляжный мяч", отсылая ко второму месту Винисиуса в голосовании награды "Золотой мяч" в 2024 году. В Ла Лиге заявили, что проведут анализ поведения болельщиков "Осасуны".
Ранее "Реал" обыграл на выезде "Бенфику" (1:0) в первом матче раунда за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. После гола Винисиуса встреча была прервана почти на 10 минут из-за того, что бразилец вступил в перепалку с полузащитником "Бенфики" Джанлукой Престианни и пожаловался арбитру на расистские оскорбления с его стороны. Винисиус направился в сторону раздевалки, но после уговоров тренерского штаба продолжил встречу.
В текущем сезоне 25-летний Винисиус провел 36 матчей и забил 12 голов.
