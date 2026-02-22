Ла Лига расследует поведение фанатов, которые желали смерти Винисиусу

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Ла Лига расследует поведение болельщиков "Осасуны", которые желали смерти футболисту мадридского "Реала" Винисиусу Жуниору, сообщает The Athletic со ссылкой на ответ организации.

Болельщики хозяев называли бразильца дураком, скандировали "Винисиус, умри", а также "Винисиус, пляжный мяч", отсылая ко второму месту Винисиуса в голосовании награды "Золотой мяч" в 2024 году. В Ла Лиге заявили, что проведут анализ поведения болельщиков "Осасуны".