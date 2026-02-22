Опрос показал неодобрение французами поставок оружия Украине

ПАРИЖ, 22 фев - РИА Новости. Поставки Украине оружия со стороны Франции поддерживают менее половины французов, согласно опубликованным в воскресенье результатам исследования Французского института общественного мнения (Ifop) для газеты Tribune.
"Впервые с 2022 года поддержка поставок оружия Украине упала ниже 50%. Ее снижение за последний год невелико (-3%), но оно очень значительное по сравнению с 2022 годом (-18%)", – говорится в материале издания, по запросу которого было проведено исследование.
В настоящий момент, по данным Ifop, поставки вооружений Украине поддерживает лишь 47% опрошенных. В то же время против поставок высказалось 39% французов, за счет чего сторонники продолжения военной поддержки Киева все еще более многочисленны, нежели ее противники. При этом большинство (58%) французов также заявили о своем согласии с тем, что Россия представляет угрозу для Франции и высказались за увеличение военного бюджета страны. Против повышения трат на военные нужды высказалось всего 28% респондентов.
"(Для французов, принявших участие в исследовании – ред.) это способ сказать (властям – ред.), что нам нужно пополнить свои арсеналы, прежде чем пополнять украинские", – приводит газета комментарий аналитика Ifop Жерома Фурке.
Мнение участников исследования разделилось почти поровну в вопросе размещения французских войск на Украине после прекращения боевых действий в рамках так называемой "коалиции желающих". Против отправки французских военнослужащих на Украину высказалось 43% респондентов, а за – 40%. Тем не менее в вопросе обеспечения гарантий безопасности для Украины большинство (58%) участников исследования заявили, что Франция и другие страны Европы должны участвовать в этом процессе совместно с США. Только 17% французов согласились на то, чтобы Европа обеспечивала гарантии безопасности для Киева без американцев.
Помимо этого, большая часть (53%) респондентов положительно оценила инициативу президента Франции Эммануэля Макрона по возобновлению диалога с Россией. Против этой инициативы высказался 31% французов, согласно результатам исследования.
Исследование проводилось онлайн 18-19 февраля 2026 года среди 1000 совершеннолетних граждан Франции по репрезентативной выборке. Данные о погрешности не приводятся.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
