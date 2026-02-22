Рейтинг@Mail.ru
МИД Франции вызовет посла США из-за слов о смерти активиста - РИА Новости, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:11 22.02.2026
https://ria.ru/20260222/frantsiya-2076094773.html
МИД Франции вызовет посла США из-за слов о смерти активиста
МИД Франции вызовет посла США из-за слов о смерти активиста - РИА Новости, 22.02.2026
МИД Франции вызовет посла США из-за слов о смерти активиста
Министерство иностранных дел Франции собирается вызвать посла США в этой стране в связи с комментариями американского посольства и Белого дома о смерти... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T16:11:00+03:00
2026-02-22T16:11:00+03:00
в мире
франция
лион
сша
жан-ноэль барро
дональд трамп
эммануэль макрон
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156309/17/1563091780_0:82:1574:967_1920x0_80_0_0_4085a01ad0b862d159cddfefc7a3b1de.jpg
https://ria.ru/20260221/es-2075970226.html
https://ria.ru/20260214/ep-2074439003.html
франция
лион
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156309/17/1563091780_87:0:1486:1049_1920x0_80_0_0_4946fbadf6918ff89a36a78b993c0cb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, лион, сша, жан-ноэль барро, дональд трамп, эммануэль макрон, европарламент
В мире, Франция, Лион, США, Жан-Ноэль Барро, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Европарламент
МИД Франции вызовет посла США из-за слов о смерти активиста

Барро: В МИД Франции вызовут посла США из-за комментариев о смерти активиста

CC BY 2.0 / Guilhem Vellut / Здание МИД Франции
Здание МИД Франции - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
CC BY 2.0 / Guilhem Vellut /
Здание МИД Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 22 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел Франции собирается вызвать посла США в этой стране в связи с комментариями американского посольства и Белого дома о смерти активиста правого движения Nemesis Кантена Деранка, сообщил в воскресенье глава ведомства Жан-Ноэль Барро.
Администрация президента США Дональда Трампа в пятницу призвала привлечь виновных в смерти Деранка к ответственности и возложила ответственность за инцидент на прибегнувших к политическому насилию "левых радикалов". Посольство США во Франции также возложило вину за гибель активиста на "левых экстремистов", добавив в своем заявлении, что "продолжит следить за развитием ситуации" вокруг дела Деранка.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Макрон проведет заседание правительства после убийства активиста в Лионе
21 февраля, 14:24
"Мы вызовем (в МИД – ред.) посла США во Франции, поскольку американское посольство… прокомментировало эту трагедию,.. касающуюся (сугубо – ред.) французского общества. Мы отвергаем любую эксплуатацию этой трагедии… в политических целях", – сказал французский министр иностранных дел в эфире радиостанции France Inter.
Барро также добавил, что Франция "не нуждается" в уроках на тему политического насилия от тех, кого министр назвал "международными реакционерами". Глава МИД Франции не уточнил, кого именно он имел в виду.
Издание Point сообщало в среду, что количество насильственных столкновений между правыми и левыми радикалами, находящимися в открытом конфликте, возросло во Франции в полтора раза в период с 2024 по 2025 год.
Ранее 23-летний Деранк был избит до смерти в ходе массовой драки с левыми активистами перед университетом в Лионе, где выступала депутат Европарламента от левой партии "Непокорившаяся Франция" Рима Хассан. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал привлечь виновников к ответственности. Позднее полиция задержала 11 человек, в том числе двух парламентских помощников одного из левых депутатов. В настоящий момент шестеро из одиннадцати задержанных взяты под стражу, а троим из них власти предъявили обвинения. Расследование продолжается.
Машина скорой помощи во Франции - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Мужчина погиб в драке активистов в ходе выступления депутата ЕП в Лионе
14 февраля, 22:15
 
В миреФранцияЛионСШАЖан-Ноэль БарроДональд ТрампЭммануэль МакронЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала