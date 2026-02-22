МИД Франции вызовет посла США из-за слов о смерти активиста

ПАРИЖ, 22 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел Франции собирается вызвать посла США в этой стране в связи с комментариями американского посольства и Белого дома о смерти активиста правого движения Nemesis Кантена Деранка, сообщил в воскресенье глава ведомства Жан-Ноэль Барро.

Администрация президента США Дональда Трампа в пятницу призвала привлечь виновных в смерти Деранка к ответственности и возложила ответственность за инцидент на прибегнувших к политическому насилию "левых радикалов". Посольство США во Франции также возложило вину за гибель активиста на "левых экстремистов", добавив в своем заявлении, что "продолжит следить за развитием ситуации" вокруг дела Деранка.

"Мы вызовем (в МИД – ред.) посла США во Франции, поскольку американское посольство… прокомментировало эту трагедию,.. касающуюся (сугубо – ред.) французского общества. Мы отвергаем любую эксплуатацию этой трагедии… в политических целях", – сказал французский министр иностранных дел в эфире радиостанции France Inter.

Барро также добавил, что Франция "не нуждается" в уроках на тему политического насилия от тех, кого министр назвал "международными реакционерами". Глава МИД Франции не уточнил, кого именно он имел в виду.

Издание Point сообщало в среду, что количество насильственных столкновений между правыми и левыми радикалами, находящимися в открытом конфликте, возросло во Франции в полтора раза в период с 2024 по 2025 год.