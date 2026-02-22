Памятник отряду "Родина" установят во Франции, рассказал посол России

ПАРИЖ, 22 фев – РИА Новости. Памятник женскому партизанскому отряду "Родна" во французском городе Тиль должен быть установлен в том году, мэрия поддерживает проект, сообщил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков.

"В этом году мы готовимся тоже к очень серьезному событию. Это установка памятника девушкам, участвовавшим в партизанском отряде "Родина", в районе города Тиля на северо-востоке Франции", - сообщил дипломат.

Он напомнил, что в отряде были и русские, и белорусские девушки, и памятник делали совместно русский и белорусские скульпторы.

"Мэрия активно поддерживает этот проект, и мы надеемся, что в этом году мы его реализуем… Что особенно приятно, что мэрия разработала концепцию посещения памятника учениками региональной школы. Каждую неделю будет приезжать гид, который будет рассказывать школьникам о героизме наших партизанок и вообще мировой войны", - сказал Мешков

По словам дипломата, конкретных дат открытия монумента, который уже был доставлен во Францию , еще нет. Сейчас ведется подготовка необходимого пьедестала.

Восьмого мая 1944 года заключенные концлагеря "Эрувиль", расположенного возле французского города Тиль, совершили массовый побег. В результате на свободе оказались 63 заключенных, среди которых были 37 женщин, которые затем организовали партизанский отряд "Родина". Он действовал на территории Франции до полного изгнания немцев.