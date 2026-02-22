Рейтинг@Mail.ru
Памятник отряду "Родина" установят во Франции, рассказал посол России
22.02.2026
09:21 22.02.2026
Памятник отряду "Родина" установят во Франции, рассказал посол России
Памятник отряду "Родина" установят во Франции, рассказал посол России - РИА Новости, 22.02.2026
Памятник отряду "Родина" установят во Франции, рассказал посол России
Памятник женскому партизанскому отряду "Родна" во французском городе Тиль должен быть установлен в том году, мэрия поддерживает проект, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.02.2026
франция, россия, алексей мешков
Памятник отряду "Родина" установят во Франции, рассказал посол России

Государственные флаги России и Франции
ПАРИЖ, 22 фев – РИА Новости. Памятник женскому партизанскому отряду "Родна" во французском городе Тиль должен быть установлен в том году, мэрия поддерживает проект, сообщил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков.
"В этом году мы готовимся тоже к очень серьезному событию. Это установка памятника девушкам, участвовавшим в партизанском отряде "Родина", в районе города Тиля на северо-востоке Франции", - сообщил дипломат.
Он напомнил, что в отряде были и русские, и белорусские девушки, и памятник делали совместно русский и белорусские скульпторы.
"Мэрия активно поддерживает этот проект, и мы надеемся, что в этом году мы его реализуем… Что особенно приятно, что мэрия разработала концепцию посещения памятника учениками региональной школы. Каждую неделю будет приезжать гид, который будет рассказывать школьникам о героизме наших партизанок и вообще мировой войны", - сказал Мешков.
По словам дипломата, конкретных дат открытия монумента, который уже был доставлен во Францию, еще нет. Сейчас ведется подготовка необходимого пьедестала.
Восьмого мая 1944 года заключенные концлагеря "Эрувиль", расположенного возле французского города Тиль, совершили массовый побег. В результате на свободе оказались 63 заключенных, среди которых были 37 женщин, которые затем организовали партизанский отряд "Родина". Он действовал на территории Франции до полного изгнания немцев.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10:00 мск.
