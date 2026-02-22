В Фонде Печерского надеются, что в России появится больше улиц с его именем

МОСКВА, 22 фев- РИА Новости. В Фонде Александра Печерского, занимающимся увековечением памяти участников сопротивления в нацистских концлагерях, надеются, что в России станет больше улиц имени главы восстания в концлагере Собибор, рассказал РИА Новости председатель правления фонда Илья Васильев.

Печерский - организатор единственного успешного восстания в немецком лагере смерти Собибор - родился 22 февраля 1909 года. Узники лагеря смерти Собибор подняли восстание 14 октября 1943 года, они смогли убить 12 эсэсовцев из числа персонала, ликвидировать охрану и уйти в лес.

Васильев, отвечая на вопрос, все ли сделано для увековечивания памяти Печерского , констатировал, что сделано многое.

"Сняты фильмы, названы в его честь улицы, есть мемориальные таблички, написаны книги, проведены и проводятся выставки. И самое, наверное, главное: имя Печерского, его подвиг теперь известны миллионам людей в России и во всем мире", - рассказал он.

По словам Васильева, во многом это стало возможным благодаря ведомствам и людям, "которые помогали и помогают нашему делу".