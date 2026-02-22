Рейтинг@Mail.ru
В Фонде Печерского надеются, что в России появится больше улиц с его именем
22.02.2026
01:48 22.02.2026
В Фонде Печерского надеются, что в России появится больше улиц с его именем
В Фонде Печерского надеются, что в России появится больше улиц с его именем - РИА Новости, 22.02.2026
В Фонде Печерского надеются, что в России появится больше улиц с его именем
В Фонде Александра Печерского, занимающимся увековечением памяти участников сопротивления в нацистских концлагерях, надеются, что в России станет больше улиц... РИА Новости, 22.02.2026
в мире
россия
смоленск
вязьма
александр печерский
вячеслав володин
леонид слуцкий (политик)
российское историческое общество
россия
смоленск
вязьма
в мире, россия, смоленск, вязьма, александр печерский, вячеслав володин, леонид слуцкий (политик), российское историческое общество
В мире, Россия, Смоленск, Вязьма, Александр Печерский, Вячеслав Володин, Леонид Слуцкий (политик), Российское историческое общество
Александр Аронович Печерский — руководитель восстания пленных в концлагере Собибор
Александр Аронович Печерский — руководитель восстания пленных в концлагере Собибор
МОСКВА, 22 фев- РИА Новости. В Фонде Александра Печерского, занимающимся увековечением памяти участников сопротивления в нацистских концлагерях, надеются, что в России станет больше улиц имени главы восстания в концлагере Собибор, рассказал РИА Новости председатель правления фонда Илья Васильев.
Печерский - организатор единственного успешного восстания в немецком лагере смерти Собибор - родился 22 февраля 1909 года. Узники лагеря смерти Собибор подняли восстание 14 октября 1943 года, они смогли убить 12 эсэсовцев из числа персонала, ликвидировать охрану и уйти в лес.
Открытие выставки Александр Печерский как символ сопротивления фашизму в Музее Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Фонд Александра Печерского надеется, что его наградят во Франции
Вчера, 17:28
Васильев, отвечая на вопрос, все ли сделано для увековечивания памяти Печерского, констатировал, что сделано многое.
"Сняты фильмы, названы в его честь улицы, есть мемориальные таблички, написаны книги, проведены и проводятся выставки. И самое, наверное, главное: имя Печерского, его подвиг теперь известны миллионам людей в России и во всем мире", - рассказал он.
По словам Васильева, во многом это стало возможным благодаря ведомствам и людям, "которые помогали и помогают нашему делу".
"Это и министерство иностранных дел, и Российское историческое общество, и Музей Победы, и государственные деятели - Вячеслав Володин, Леонид Слуцкий, Владимир Мединский и Александр Хинштейн, а также многие другие государственные, музейные и архивные организации, всех просто невозможно перечислить", - отимел он.
"Но, конечно, всегда остается что-то, что можно сделать. Хотелось бы, чтобы больше улиц Печерского появилось в нашей стране - в крупных городах и в тех, с которыми связан боевой путь Александра Печерского (Смоленск, Вязьма), - названных его именем", - заключил он.
На территории бывшего нацистского концлагеря Маутхаузен в Австрии - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Фонд Печерского разыскал дочь участника восстания пленных в Маутхаузене
5 февраля, 06:21
 
В миреРоссияСмоленскВязьмаАлександр ПечерскийВячеслав ВолодинЛеонид Слуцкий (политик)Российское историческое общество
 
 
