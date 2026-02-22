Рейтинг@Mail.ru
Европейцы осознают разрушение своей цивилизации, пишут СМИ
23:19 22.02.2026
Европейцы осознают разрушение своей цивилизации, пишут СМИ
Европейцы осознают разрушение своей цивилизации, пишут СМИ
Европейцы осознают разрушение своей цивилизации, пишут СМИ

Sabah: Европа осознает разрушение своей цивилизации, но не может этому помешать

СТАМБУЛ, 22 фев - РИА Новости. Европейцы осознают, что их цивилизация рушится, но из-за разногласий не способны определиться, какие проблемы им решить в первую очередь, пишет в воскресенье колумнист турецкой проправительственной газеты Sabah Нурулла Гюр.
Гюр напомнил о словах госсекретаря США Марко Рубио на Мюнхенской конференции о том, что Соединенные Штаты прокладывают путь к новому веку процветания и намерены делать это вместе с Европой. В то же время доклад экспертов, опубликованный перед конференцией, был озаглавлен "В условиях разрушения", в нем говорилось, что основанный после Второй мировой войны глобальный порядок находится в стадии разрушения.
Сергей Глазьев - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Глазьев назвал причину предстоящего краха Европы
Вчера, 22:39
"Европейцы считают, что их не нужно спасать, но осознают, что происходит разрушение... В докладе сравнили США со слоном в посудной лавке. Администрация в Вашингтоне предпочитает разрушать систему, а не реформировать ее. Да, имелась система, однако она не обеспечивала справедливого и идеального порядка, как утверждалось. В последние недели это признал и премьер-министр Канады Марк Карни. По сути, в стадии разрушения находится не международный порядок, построенный западными странами на основе так называемых "правил", а сама западная цивилизация", - пишет Гюр.
Комментируя результаты опроса, опубликованные в докладе, колумнист отмечает, что западные политики больше не внушают доверия даже своим гражданам: в частности, во Франции 60% граждан считают, что политика нынешних властей негативно отразится на будущих поколениях, также порядка 73% опрошенных французов и итальянцев чувствуют себя беспомощными.
Он отметил, что европейцы осознают необходимость перемен, но среди стран есть коренные разногласия относительно того, что именно пора менять.
Гюр считает, что Евросоюзу необходима Турция, чтобы "не оказаться зажатым между США и Китаем", и сетует на то, что Брюссель не спешит заключить новое соглашение о таможенном союзе. По мнению колумниста, Анкаре стоит постоянно напоминать Брюсселю, почему она является стратегически важным партнером ЕС.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Европа стала неузнаваемой из-за слабости, заявил Трамп
20 февраля, 22:40
 
