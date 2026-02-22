Рейтинг@Mail.ru
17:31 22.02.2026
Немецкий политик предложит ЕП приостановить работу по пошлинам США
в мире, сша, дональд трамп, европарламент, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Дональд Трамп, Европарламент, Введение Трампом пошлин на импорт
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Немецкий политик и глава комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге заявил, что 23 февраля предложит переговорной команде ЕП приостановить работу по вопросу пошлин США до выяснения правовых деталей и позиции Штатов.
Верховный суд США в пятницу признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, по которому американский президент Дональд Трамп вводил импортные тарифы, не позволяет ему этого делать. Суд в своем решении указал, что исключительными полномочиями по введению таких пошлин обладает конгресс.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Трамп принимает отчаянные меры после отмены пошлин судом, считает политолог
21 февраля, 17:32
"Прежде чем мы сможем предпринять дальнейшие шаги, необходимы ясность и правовая определенность, поэтому завтра я предложу переговорной команде Европарламента приостановить законодательную работу до тех пор, пока мы не получим всестороннюю правовую оценку и ясные обязательства со стороны США", - написал Ланге на своей странице в соцсети X.
Политик описал это как "полный хаос" в вопросе тарифов и подчеркнул, что "никто уже не может в этом разобраться".
Президент США в пятницу назвал решение верховного суда позором, отметил, что у него есть запасной план, а также объявил, что ряд торговых сделок, заключенных Соединенными Штатами с иностранными государствами, изменят. В субботу он сообщил о повышении введенных им ранее импортных пошлин против всех стран в ответ на решение суда с 10% до 15%.
Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Бессент призвал страны соблюдать сделки с США, несмотря на отмену пошлин
21 февраля, 00:32
 
В миреСШАДональд ТрампЕвропарламентВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
