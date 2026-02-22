https://ria.ru/20260222/evropa-2076103209.html
Немецкий политик предложит ЕП приостановить работу по пошлинам США
Немецкий политик предложит ЕП приостановить работу по пошлинам США - РИА Новости, 22.02.2026
Немецкий политик предложит ЕП приостановить работу по пошлинам США
22.02.2026
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Немецкий политик и глава комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге заявил, что 23 февраля предложит переговорной команде ЕП приостановить работу по вопросу пошлин США до выяснения правовых деталей и позиции Штатов.
Верховный суд США
в пятницу признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, по которому американский президент Дональд Трамп
вводил импортные тарифы, не позволяет ему этого делать. Суд в своем решении указал, что исключительными полномочиями по введению таких пошлин обладает конгресс.
"Прежде чем мы сможем предпринять дальнейшие шаги, необходимы ясность и правовая определенность, поэтому завтра я предложу переговорной команде Европарламента
приостановить законодательную работу до тех пор, пока мы не получим всестороннюю правовую оценку и ясные обязательства со стороны США", - написал Ланге на своей странице в соцсети X
.
Политик описал это как "полный хаос" в вопросе тарифов и подчеркнул, что "никто уже не может в этом разобраться".
Президент США в пятницу назвал решение верховного суда позором, отметил, что у него есть запасной план, а также объявил, что ряд торговых сделок, заключенных Соединенными Штатами с иностранными государствами, изменят. В субботу он сообщил о повышении введенных им ранее импортных пошлин против всех стран в ответ на решение суда с 10% до 15%.