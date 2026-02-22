Немецкий политик предложит ЕП приостановить работу по пошлинам США

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Немецкий политик и глава комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге заявил, что 23 февраля предложит переговорной команде ЕП приостановить работу по вопросу пошлин США до выяснения правовых деталей и позиции Штатов.

Политик описал это как "полный хаос" в вопросе тарифов и подчеркнул, что "никто уже не может в этом разобраться".

Президент США в пятницу назвал решение верховного суда позором, отметил, что у него есть запасной план, а также объявил, что ряд торговых сделок, заключенных Соединенными Штатами с иностранными государствами, изменят. В субботу он сообщил о повышении введенных им ранее импортных пошлин против всех стран в ответ на решение суда с 10% до 15%.