МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Разрыв отношений с Россией ударил по экономике всей Европы, особенно сказавшись на ситуации в Германии, пишет журналист Фуад Сафаров в статье для турецкого издания dikGAZETE со ссылкой на слова бывшего мэра Малтепе и аналитика Али Кылыча.
"Борьба с Россией обернулась для Германии не только экономической расплатой, но и издержками геополитической переориентации. <...> Цена разрыва отражается в сотнях миллиардов евро государственных расходов, потере объемов торговли и снижении конкурентоспособности. Что еще важнее, в общественном сознании подорвано чувство "безопасности", — говорится в материале.
Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения - по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности Евросоюз, принял 19 пакетов санкций. Последний пакет санкций был принят ЕС в конце октября 2025 года.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.