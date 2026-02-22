Лидер АдГ заявила, что мир в Европе возможен только при участии России

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель на партийном мероприятии в федеральной земле Рейнланд-Пфальц заявила, что мир в Европе возможен только при участии России, и призвала окончить конфликт на Украине.

"Мы хотим диалога, взаимодействия... обсуждения как с США , так и с Россией . Так как мир в Европе возможен только с Россией, но не без (нее - ред.)", - заявила Вайдель

Киева и Женеве 17-18 февраля прошли переговоры представителей Москвы Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине . Российскую делегацию на переговорах возглавил Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии были тяжелыми, но деловыми. Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.

Во время своего выступления Вайдель также призвала окончить конфликт на Украине, назвав его "бессмысленным".

"Мы, "Альтернатива для Германии", всегда выступаем за мирные переговоры между Россией и Украиной. Покончите с бессмысленными смертями на Украине..." - сказала Вайдель.