МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель на партийном мероприятии в федеральной земле Рейнланд-Пфальц заявила, что мир в Европе возможен только при участии России, и призвала окончить конфликт на Украине.
В Германии неожиданно высказались о России
Вчера, 03:23
В Женеве 17-18 февраля прошли переговоры представителей Москвы, Киева и Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Российскую делегацию на переговорах возглавил Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии были тяжелыми, но деловыми. Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
Во время своего выступления Вайдель также призвала окончить конфликт на Украине, назвав его "бессмысленным".
"Мы, "Альтернатива для Германии", всегда выступаем за мирные переговоры между Россией и Украиной. Покончите с бессмысленными смертями на Украине..." - сказала Вайдель.
Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в декабре заявлял, что пока Россия и США ведут переговоры о прекращении конфликта, Европа усиленно продвигает войну до последнего украинца.
17 февраля, 02:47