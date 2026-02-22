Рейтинг@Mail.ru
В Энергодаре восстановили подачу электроэнергии
18:54 22.02.2026
В Энергодаре восстановили подачу электроэнергии
В Энергодаре восстановили подачу электроэнергии
Энергетики восстановили подачу электроэнергии в Энергодар Запорожской области, сообщил глава города Максим Пухов. РИА Новости, 22.02.2026
происшествия, запорожская область, энергодар, евгений балицкий
Происшествия, Запорожская область, Энергодар, Евгений Балицкий
В Энергодаре восстановили подачу электроэнергии

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Энергетики восстановили подачу электроэнергии в Энергодар Запорожской области, сообщил глава города Максим Пухов.
Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил в воскресенье об очередном обесточивании Запорожской области. Энергодар был полностью обесточен. Были начаты восстановительные работы.
"Электроснабжение Энергодара восстановлено", - написал Пухов в канале на платформе Мах.
Он поблагодарил энергетиков, которые в кратчайшие сроки смогли восстановить энергоснабжение города.
В Запорожской области не менее 14 районов остались без света
