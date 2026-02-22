https://ria.ru/20260222/energodar-2076113613.html
В Энергодаре восстановили подачу электроэнергии
Энергетики восстановили подачу электроэнергии в Энергодар Запорожской области, сообщил глава города Максим Пухов. РИА Новости, 22.02.2026
происшествия
запорожская область
энергодар
евгений балицкий
запорожская область
энергодар
2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923478428_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_514abb912dda3a45950825e4d11f5358.jpg
происшествия, запорожская область, энергодар, евгений балицкий
