Стоимость въездной визы в Египет вырастет с марта
Туризм
 
16:48 22.02.2026
Стоимость въездной визы в Египет вырастет с марта
Стоимость въездной визы в Египет вырастет с марта - РИА Новости, 22.02.2026
Стоимость въездной визы в Египет вырастет с марта
Стоимость въездной визы в Египет вырастет с 1 марта с 25 долларов до 30, сообщило издание Cairo 24 со ссылкой на палату туристических компаний и агентств. РИА Новости, 22.02.2026
египет
египет
Туризм, Египет
Стоимость въездной визы в Египет вырастет с марта

Cairo 24: стоимость въездной визы в Египет вырастет с марта с $25 до 30

КАИР, 22 фев - РИА Новости. Стоимость въездной визы в Египет вырастет с 1 марта с 25 долларов до 30, сообщило издание Cairo 24 со ссылкой на палату туристических компаний и агентств.
"Палата туристических компаний и агентств объявила о повышении стоимости въездной визы в египетских пунктах въезда. С 1 марта она составит 30 долларов вместо 25", - говорится в сообщении.
В декабре 2025 года министерство туризма и древностей Египта заявляло, что решений о повышении стоимости въездной визы с 25 до 45 долларов не принималось, было решено установить только максимальный размер визового сбора.
Burj Al Arab - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Отдых в Дубае: чем еще удивит город будущего
Вчера, 16:00
 
ТуризмЕгипет
 
 
