Стоимость въездной визы в Египет вырастет с марта
Стоимость въездной визы в Египет вырастет с марта - РИА Новости, 22.02.2026
Стоимость въездной визы в Египет вырастет с марта
Стоимость въездной визы в Египет вырастет с 1 марта с 25 долларов до 30, сообщило издание Cairo 24 со ссылкой на палату туристических компаний и агентств. РИА Новости, 22.02.2026
