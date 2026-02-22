Ефимов: ЖК по реновации передали под заселение в Чечерском проезде

МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Город передал под заселение участникам программы реновации жилой комплекс в Чечерском проезде в районе Южное Бутово на юго-западе Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

« "В Южном Бутове под заселение по программе реновации передали новостройку по адресу Чечерский проезд, 15. Она стала шестым жилым комплексом, сданным в районе. Благодаря его передаче под заселение действующая программа реновации в Южном Бутове завершена. Сейчас к переселению в новостройку приступили почти 1,3 тысячи москвичей", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Как уточнил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, в новой жилой многоэтажке в Чечерском проезде предусмотрено 705 квартир совокупной площадью более 40 тысяч квадратных метров. На первом этаже новостройки запроектированы помещения для аптек, магазинов, кафе и досуговых центров, есть также комнаты для консьержей и места для хранения колясок и велосипедов. А вся необходимая социальная инфраструктура: образовательные учреждения, поликлиника, подстанция скорой помощи, фитнес-центры – находятся поблизости от ЖК.

Город готов помочь москвичам с переселением, бесплатно предоставляя услуги грузчиков и транспорт через сервис "Помощь в переезде", доступный к заказу на портале mos.ru, добавил руководитель департамента.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил , что в построенное городом по реновации жилье въехали или переезжают порядка 258 тысяч жителей столицы, а программа в целом по итогам 2025 года выполнена более чем на 25%.