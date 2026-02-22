Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: ЖК по реновации передали под заселение в Чечерском проезде
14:03 22.02.2026 (обновлено: 16:46 22.02.2026)
Ефимов: ЖК по реновации передали под заселение в Чечерском проезде
Ефимов: ЖК по реновации передали под заселение в Чечерском проезде
Ефимов: ЖК по реновации передали под заселение в Чечерском проезде
Город передал под заселение участникам программы реновации жилой комплекс в Чечерском проезде в районе Южное Бутово на юго-западе Москвы, рассказал заммэра...
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: ЖК по реновации передали под заселение в Чечерском проезде

Ефимов: москвичи начали переселение в дом по реновации в Чечерском проезде

© Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Город передал под заселение участникам программы реновации жилой комплекс в Чечерском проезде в районе Южное Бутово на юго-западе Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В Южном Бутове под заселение по программе реновации передали новостройку по адресу Чечерский проезд, 15. Она стала шестым жилым комплексом, сданным в районе. Благодаря его передаче под заселение действующая программа реновации в Южном Бутове завершена. Сейчас к переселению в новостройку приступили почти 1,3 тысячи москвичей", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Как уточнил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, в новой жилой многоэтажке в Чечерском проезде предусмотрено 705 квартир совокупной площадью более 40 тысяч квадратных метров. На первом этаже новостройки запроектированы помещения для аптек, магазинов, кафе и досуговых центров, есть также комнаты для консьержей и места для хранения колясок и велосипедов. А вся необходимая социальная инфраструктура: образовательные учреждения, поликлиника, подстанция скорой помощи, фитнес-центры – находятся поблизости от ЖК.
Город готов помочь москвичам с переселением, бесплатно предоставляя услуги грузчиков и транспорт через сервис "Помощь в переезде", доступный к заказу на портале mos.ru, добавил руководитель департамента.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в построенное городом по реновации жилье въехали или переезжают порядка 258 тысяч жителей столицы, а программа в целом по итогам 2025 года выполнена более чем на 25%.
Утвержденная в 2017 году программа реновации затрагивает около миллиона москвичей и предполагает расселение 5176 советских многоквартирных домов. За восемь лет практической реализации программы в столице построили около 6,4 миллиона квадратных метров нового жилья, в проектировании и строительстве находится еще свыше 10,5 миллиона "квадратов". В 2026-2028 годах в новые дома переедут или начнут переезд по реновации более 215 тысяч москвичей.
 
