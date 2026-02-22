Историк рассказал, как появилась американская доктрина сдерживания СССР

МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Американская доктрина сдерживания СССР, а затем и России, возникла в 1946 году, когда временный поверенный в делах США в Советском Союзе Джордж Кеннан отправил в госдеп США свою знаменитую "длинную телеграмму", в которой предложил новую стратегию отношений Вашингтона с Москвой с позиции силы, но допускающую поиск компромиссов, а спустя полвека он же назвал приближение НАТО к российским границам роковой ошибкой.

Об этом РИА Новости рассказал историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев.

В воскресенье исполняется 80 лет со дня появления на свет так называемой "длинной телеграммы" Джорджа Фроста Кеннана – одного из ведущих экспертов по Советскому Союзу того времени.

"Этот документ оказал значительное влияние на формирование глобального политического ландшафта в период холодной войны и в последующие десятилетия, он заложил концептуальные основы многолетней американской внешнеполитической стратегии сдерживания, направленной первоначально против Советского Союза, а впоследствии и против Российской Федерации", - отметил Матвеев.

"Длинная телеграмма" №511, которую Кеннан направил 22 февраля 1946 года в госдеп, состояла из 8 тысяч слов, изложенных на 19 машинописных страницах. Столь значительный объем своего послания дипломат, обладавший глубокими знаниями советской внутренней и внешней политики, в основе которых лежало подробное изучении истории страны, трудов Маркса, Ленина и Сталина , объяснил внешнеполитическому ведомству США тем, что оно "содержит настолько запутанные, деликатные и непривычные для нашего образа мысли формулировки, которые одновременно являются крайне важными для анализа международного окружения, что я не в состоянии уместить ответы на них в одном кратком сообщении без риска представить их в слишком упрощенном виде".

"По сути, это был ответ на телеграмму госдепартамента №284 от 13 февраля 1946 года в посольство с просьбой разъяснить основные тезисы речи Иосифа Сталина на предвыборном собрании избирателей Сталинского избирательного округа города Москвы 9 февраля 1946 года", - пояснил Матвеев.

Речь советского лидера на Западе подверглась некорректной интерпретации, где ему приписали агрессивные намерения, добавил историк. "Однако в этом выступлении Сталин подвел итоги Второй мировой войны и обозначил планы экономического развития СССР , уделив основное внимание внутренним проблемам страны. Никаких угроз другим государствам в нем не содержалось", - подчеркнул Матвеев.

По словам эксперта, в своей "мегателеграмме" Кеннан высказал детальную теорию мотивов действий Москвы и предложил рекомендации по противодействию её внешнеполитическим планам, а также оценил перспективы советско-американских отношений.

Кеннан изложил свои идеи в пяти частях: "особенности советского мировоззрения после Второй мировой войны; основы этого мировоззрения; его проецирование на реальную политику на официальном уровне; его проецирование на неофициальном уровне; практические выводы с точки зрения политики США".

По словам Матвеева, в условиях стремительной трансформации недавнего стратегического союзника США во Второй мировой войне – СССР – в геополитического противника, о котором американцы к тому времени имели весьма туманное представление, национальные спецслужбы только начинали разворачивать работу по добыванию сведений о нем, и полностью удовлетворить запросы политиков и военных на развединформацию из Москвы тогда ещё не могли. Так, ЦРУ США было создано только через полтора года, в сентябре 1947 года, а его полноценная посольская резидентура в советской столице заработала значительно позже, в 1961 году, добавил эксперт.

"Поэтому телеграмма Джорджа Кеннана "о природе и основе советской политической программы", написанная лучше любого разведчика, в ярком и эмоциональном стиле, оказалась весьма своевременной и произвела настоящий фурор в госдепартаменте. Её содержание довели до всех руководителей, определявших внешнюю политику США, а также членов правительства и высших военачальников. По инициативе госдепа текст телеграммы разослали в посольства США по всему миру. С ней ознакомили даже британского посла в Москве Фрэнка Робертса", - сказал Матвеев.

На волне "успеха" своей телеграммы Кеннан в 1947 году, уже после назначения на должность начальника отдела госдепартамента США по планированию внешней политики, трансформировал её текст в большую аналитическую статью под названием "Истоки советского поведения" и опубликовал её под псевдонимом в июльском номере за тот же год в открытом политологическом журнале Foreign Affairs ("Иностранные дела"). "По сравнению с телеграммой, написанной на скорою руку, журнальная статья носит более фундаментальный характер, и ее перевод наверняка был доложен Сталину", - отметил Матвеев.

"Длинная телеграмма" и статья Кеннана – исторические источники огромной важности и глубины исследования политического курса СССР, с которыми должен ознакомиться каждый историк и политолог, изучающий период холодной войны, подчеркнул Матвеев.

"Сегодня они дают нам уникальную возможность взглянуть на советскую внутреннюю и внешнюю политику глазами современников-американцев, чтобы понять логику их мышления и последующих действий на десятилетия вперед в рамках полюбившейся им доктрины сдерживания, ставшей по словам Генри Киссинджера "дипломатической доктриной эпохи", - пояснил собеседник агентства.

Идеи, взятые из "длинной телеграммы" и статьи Кеннана, легли в основу ключевых документов того времени в сфере национальной безопасности Соединенных Штатов, таких как доктрина Гарри Трумэна от 11 марта 1947 года (об обязательствах США помогать "свободным народам" в их борьбе против "тоталитарных режимов") и меморандума Совета национальной безопасности США NSC-68 от 7 апреля 1950 года (анализ угроз, исходящих от коммунистического блока стран и возможности США противостоять им с военной, экономической, политической и психологической точек зрения), отметил Матвеев.

Телеграмма Джорджа Кеннана и фултонская речь Уинстона Черчилля , произнесенная через две недели после этого дипломатического послания, послужили мощными катализаторами для инициирования на Западе широкомасштабной информационной кампании, направленной на конструирование и популяризацию негативного понятия "советской угрозы". "По аналогии и в наши дни западные политики и СМИ регулярно используют концепцию мнимой "российской угрозы" для достижения своих целей", - сказал историк.

В основу знаменитой американской доктрины сдерживания СССР, а затем и Российской Федерации лег основной аргумент Кеннана – о необходимости Соединенным Штатам постоянно демонстрировать свою военную силу и готовность ее применить в любой момент, отметил Матвеев.

Тем не менее, по заключению Кеннана, с Советами все же возможно иметь дело и найти компромисс, добавил он.

"Опыт показал, что мирное и взаимовыгодное сосуществование капиталистических и социалистических государств вполне допустимо", – писал американский дипломат в своей телеграмме", - сказал историк. Как отмечал Кеннан, "говорить о возможности нападения на СССР сегодня, после разгрома Германии Японии , а также на примере недавних войн абсолютно бессмысленно". "Если не допустить провокации со стороны нетерпимого и диверсионного "капиталистического" мира, то вполне возможно обеспечить мирное сосуществование как внутри страны, так и в отношениях с Россией", - подчеркивал Кеннан.

Матвеев напомнил, что в этом же ключе не так давно высказался и президент России Владимир Путин . У России и США на протяжении длительного времени были очень добрые и своеобразные отношения, обе страны находили то, что их объединяло, говорил Путин журналисту "России 1" Павлу Зарубину на видео, опубликованном в июле 2025 года.

"Отец доктрины сдерживания" Джордж Кеннан, умерший в 2005 году на 102-м году жизни, застал распад СССР. Но уже через несколько лет после исчезновения Советского Союза с политической карты мира считал в корне неправильной постсоветскую политику администрации США в отношении Российской Федерации как правопреемницы СССР, подчеркнул Матвеев. Например, расширение НАТО с включением в состав альянса трех государств Прибалтики и ряда стран Восточной Европы Кеннан назвал "роковой ошибкой".

"Именно так озаглавлена его аналитическая статья в New York Times, вышедшая в 1997 году. "Подобное решение может разжечь националистические, антизападные и милитаристские настроения в общественном мнении России и повести ее внешнюю политику в направлении, решительно неблагоприятном для нас", – писал политолог на склоне лет, добавил эксперт. По мнению Кеннана, подобный опрометчивый шаг, названный им "стратегической ошибкой эпического масштаба", был способен возвратить мир в очередную холодную войну с вероятностью её трансформации в войну горячую.

"Рассматривая современные геополитические процессы в Европе , невозможно не обратить внимание на высказывания Джорджа Фроста Кеннона, сделанные три десятилетия назад. Его слова впечатляют глубиной анализа и дальновидностью. Но в отличии от его знаменитой телеграммы, в этот раз администрацией США его голос не был услышал", - сказал историк. А рожденные 80 лет назад некоторые тезисы Кеннана о возможности мирного сосуществования с Москвой и сегодня звучат как никогда актуально в свете современных отношений России и США, подчеркнул Матвеев.

Историк напомнил недавние слова бывшего специального помощника по России президента США Джорджа Буша -младшего, автора исследования "Как понять Россию правильно" Томаса Грэма