Лидер АдГ разоблачает поджигателей войны из Британии и ЕС, заявил Дмитриев - РИА Новости, 22.02.2026
13:50 22.02.2026
Лидер АдГ разоблачает поджигателей войны из Британии и ЕС, заявил Дмитриев
Лидер АдГ разоблачает поджигателей войны из Британии и ЕС, заявил Дмитриев

Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель разоблачает поджигателей войны из Великобритании и Евросоюза и их попытки предотвратить диалог, дипломатию и мир.
"Вайдель из "АдГ" разоблачает поджигателей войны из Великобритании и ЕС и их усилия по предотвращению диалога, дипломатии и мира. Их ложные нарративы разоблачаются диалогом, сотрудничеством и мирными усилиями между США и Россией", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
Так он прокомментировал публикацию с видеозаписью, на которой Вайдель на партийном мероприятии в федеральной земле Германии Рейнланд-Пфальц заявила, что мир в Европе возможен только при участии России, и призвала окончить конфликт на Украине.
Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в декабре 2025 года заявлял, что пока Россия и США ведут переговоры о прекращении конфликта, Европа усиленно продвигает войну до последнего украинца.
