https://ria.ru/20260222/dmitriev-2076080200.html
Лидер АдГ разоблачает поджигателей войны из Британии и ЕС, заявил Дмитриев
Лидер АдГ разоблачает поджигателей войны из Британии и ЕС, заявил Дмитриев - РИА Новости, 22.02.2026
Лидер АдГ разоблачает поджигателей войны из Британии и ЕС, заявил Дмитриев
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что сопредседатель партии... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T13:50:00+03:00
2026-02-22T13:50:00+03:00
2026-02-22T13:50:00+03:00
в мире
россия
великобритания
сша
кирилл дмитриев
алиса вайдель
дмитрий медведев
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051905043_298:475:3057:2027_1920x0_80_0_0_0c2bf4e4a3c07ba7ad5beed133a569f2.jpg
https://ria.ru/20260222/import-2076042391.html
https://ria.ru/20260222/evropa-2076037528.html
россия
великобритания
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051905043_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_0c2599422fa7e733d983ea0a902a6736.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, великобритания, сша, кирилл дмитриев, алиса вайдель, дмитрий медведев, евросоюз, единая россия
В мире, Россия, Великобритания, США, Кирилл Дмитриев, Алиса Вайдель, Дмитрий Медведев, Евросоюз, Единая Россия
Лидер АдГ разоблачает поджигателей войны из Британии и ЕС, заявил Дмитриев
Дмитриев: Вайдель разоблачает поджигателей войны из Британии и ЕС