Лидер АдГ разоблачает поджигателей войны из Британии и ЕС, заявил Дмитриев

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель разоблачает поджигателей войны из Великобритании и Евросоюза и их попытки предотвратить диалог, дипломатию и мир.