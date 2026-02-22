https://ria.ru/20260222/dmitriev-2076068887.html
Дмитриев прокомментировал слова Уиткоффа о Путине
Дмитриев прокомментировал слова Уиткоффа о Путине - РИА Новости, 22.02.2026
Дмитриев прокомментировал слова Уиткоффа о Путине
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в ответ на слова посланника США Стива... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T11:07:00+03:00
2026-02-22T11:07:00+03:00
2026-02-22T11:07:00+03:00
в мире
россия
сша
стив уиткофф
владимир путин
кирилл дмитриев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112476/58/1124765865_0:159:3041:1870_1920x0_80_0_0_9bf554a820e6f7dc4ab20cf1a1081eea.jpg
https://ria.ru/20260222/ukraina-2076068558.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112476/58/1124765865_169:0:2873:2028_1920x0_80_0_0_183753ddb28c119592feabeb03e0fa5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, стив уиткофф, владимир путин, кирилл дмитриев
В мире, Россия, США, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Кирилл Дмитриев
Дмитриев прокомментировал слова Уиткоффа о Путине
Дмитриев после слов Уиткоффа о Путине: мир восторжествует благодаря диалогу