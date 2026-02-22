Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев прокомментировал слова Уиткоффа о Путине - РИА Новости, 22.02.2026
11:07 22.02.2026
Дмитриев прокомментировал слова Уиткоффа о Путине
Дмитриев прокомментировал слова Уиткоффа о Путине - РИА Новости, 22.02.2026
Дмитриев прокомментировал слова Уиткоффа о Путине
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в ответ на слова посланника США Стива... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T11:07:00+03:00
2026-02-22T11:07:00+03:00
в мире
россия
сша
стив уиткофф
владимир путин
кирилл дмитриев
россия
сша
в мире, россия, сша, стив уиткофф, владимир путин, кирилл дмитриев
В мире, Россия, США, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Кирилл Дмитриев
Дмитриев прокомментировал слова Уиткоффа о Путине

Дмитриев после слов Уиткоффа о Путине: мир восторжествует благодаря диалогу

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРоссийский государственный флаг на фоне кремлевской башни
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в ответ на слова посланника США Стива Уиткоффа о том, что российский лидер Владимир Путин всегда оставался честным в ходе их встреч, заявил, что мир восторжествует благодаря диалогу.
"Мир восторжествует благодаря диалогу", - написал Дмитриев, комментируя слова Уиткоффа о Путине.
Ранее Уиткофф в интервью Ларе Трамп на телеканале Fox News признался, что президент Путин всегда оставался честным в ходе их встреч. Посланник отметил, что его встречи с главой российского государства становятся очень актуальными.
В миреРоссияСШАСтив УиткоффВладимир ПутинКирилл Дмитриев
 
 
